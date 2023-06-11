«Фенербахче» выиграл Кубок Турции в 7-й раз. Рекорд у «Галатасарая» – 18 побед

«Фенербахче» впервые за 10 лет выиграл Кубок Турции.

Команда Жорже Жезуша в финале победила « » (2:0).

Для клуба из Стамбула это 7-я победа в турнире. Опережают его « » (18), « » (10) и « » (9).

В чемпионате Турции « » в этом сезоне занял 2-е место, на 8 очков отстав от «Галатасарая».