«Фенербахче» выиграл Кубок Турции в 7-й раз. Рекорд у «Галатасарая» – 18 побед
«Фенербахче» впервые за 10 лет выиграл Кубок Турции.
Команда Жорже Жезуша в финале победила «Истанбул» (2:0).
Для клуба из Стамбула это 7-я победа в турнире. Опережают его «Галатасарай» (18), «Бешикташ» (10) и «Трабзонспор» (9).
В чемпионате Турции «Фенербахче» в этом сезоне занял 2-е место, на 8 очков отстав от «Галатасарая».
- Дата проведения
- 11 июня, 20.45, «стадион Гюрсель Аксель»
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Фенербахче –
Эгрибаят, Азиз, Салаи, Луан Перес, Гюлер (Яндаш, 90), Кахведжи (Росси, 84), Арао, Зайц (Осейи-Сэмюэл, 75), Кадиоглу, Валенсия (Юксек, 75), Батшуайи (Дурсун, 90).
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Истанбул –
Шенгезер, Лео Дуарте, Туба (Алексич, 78), Эркин (Лукас Лима, 34), Тюрюч (Озбайраклы, 85), Гюрлер (Янузай, 34), Биглия (Карцев, 34), Озджан, Шахинер, Жоао Фигейредо, Кени.
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