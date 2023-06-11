«Фенербахче» выиграл Кубок Турции в 7-й раз. Рекорд у «Галатасарая» – 18 побед

Теги Фенербахче Бешикташ Галатасарай Трабзонспор высшая лига Турция Кубок Турции Истанбул Жорже Жезуш Футбол

«Фенербахче» впервые за 10 лет выиграл Кубок Турции.

Команда Жорже Жезуша в финале победила «Истанбул» (2:0).

Для клуба из Стамбула это 7-я победа в турнире. Опережают его «Галатасарай» (18), «Бешикташ» (10) и «Трабзонспор» (9).

В чемпионате Турции «Фенербахче» в этом сезоне занял 2-е место, на 8 очков отстав от «Галатасарая».

Фенербахче – Истанбул 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
11 июня, 20.45, «стадион Гюрсель Аксель»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Батшуайи, 2:0 – 29 Батшуайи.
ФенербахчеЭгрибаят, Азиз, Салаи, Луан Перес, Гюлер (Яндаш, 90), Кахведжи (Росси, 84), Арао, Зайц (Осейи-Сэмюэл, 75), Кадиоглу, Валенсия (Юксек, 75), Батшуайи (Дурсун, 90).
ИстанбулШенгезер, Лео Дуарте, Туба (Алексич, 78), Эркин (Лукас Лима, 34), Тюрюч (Озбайраклы, 85), Гюрлер (Янузай, 34), Биглия (Карцев, 34), Озджан, Шахинер, Жоао Фигейредо, Кени.
Предупреждения:
Зайц (14), Тюрюч (67), Кени (88), Азиз (88).

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