«Галатасарай» выиграл чемпионат Турции. У него 23 титула – больше всех

«Галатасарай» досрочно выиграл чемпионат Турции.

Команда Окана Бурука сегодня разгромила « » (4:1) и гарантировала себе титул за тур до конца. Отрыв от идущего вторым «Фенербахче» составляет 5 очков, они встретятся в заключительной игре.

В последний раз до этого стамбульцы выигрывали чемпионат в сезоне-2018/19. Всего у них 23 победы в турецкой Суперлиге – больше всех в истории страны. « » был победителем лиги 19 раз, «Бешикташ» – 16.

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