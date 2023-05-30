«Галатасарай» выиграл чемпионат Турции. У него 23 титула – больше всех

Теги Фенербахче Галатасарай Анкарагюджю высшая лига Турция Окан Бурук Футбол

«Галатасарай» досрочно выиграл чемпионат Турции.

Команда Окана Бурука сегодня разгромила «Анкарагюджю» (4:1) и гарантировала себе титул за тур до конца. Отрыв от идущего вторым «Фенербахче» составляет 5 очков, они встретятся в заключительной игре.

В последний раз до этого стамбульцы выигрывали чемпионат в сезоне-2018/19. Всего у них 23 победы в турецкой Суперлиге – больше всех в истории страны. «Фенербахче» был победителем лиги 19 раз, «Бешикташ» – 16.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барыга блинами
Икарди 21 гол наколотил. Второй бомбардир в Лиге. А может стоит вернуться в Париж?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Эффект великого Икарди.
Пора возвращаться в топ лигу.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xoms
Вот обломали, а так был бы огонь в последнем туре, золотой матч что может лучше, эх..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПОШОЛ ПОШОЛ
Достойный сезон провели ☝🏼
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Галатасарай с чемпионством. хорошую команду собрали, если удастся сохранить Икарди, и произвести пару точечных усилений, можно будет рассчитывать (надеятся) на выход из группы в ЛЧ.
ну ещё и на удачный жребий. в любом случае удачи. Лучшая команда Турции
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Remy Cabella
Ответ Blaumerc
Галатасарай с чемпионством. хорошую команду собрали, если удастся сохранить Икарди, и произвести пару точечных усилений, можно будет рассчитывать (надеятся) на выход из группы в ЛЧ. ну ещё и на удачный жребий. в любом случае удачи. Лучшая команда Турции
Им в эту группу ещё попасть надо через квалификацию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ Remy Cabella
Им в эту группу ещё попасть надо через квалификацию
разве чемпион страны не в прямую в группу попадает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ Барыга блинами
Икарди 21 гол наколотил. Второй бомбардир в Лиге. А может стоит вернуться в Париж?
Еще и в 23 матчах.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ London.is.blue
Эффект великого Икарди. Пора возвращаться в топ лигу.
Мата впервые стал чемпионом страны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий