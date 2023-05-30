«Галатасарай» выиграл чемпионат Турции. У него 23 титула – больше всех
«Галатасарай» досрочно выиграл чемпионат Турции.
Команда Окана Бурука сегодня разгромила «Анкарагюджю» (4:1) и гарантировала себе титул за тур до конца. Отрыв от идущего вторым «Фенербахче» составляет 5 очков, они встретятся в заключительной игре.
В последний раз до этого стамбульцы выигрывали чемпионат в сезоне-2018/19. Всего у них 23 победы в турецкой Суперлиге – больше всех в истории страны. «Фенербахче» был победителем лиги 19 раз, «Бешикташ» – 16.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Пора возвращаться в топ лигу.
ну ещё и на удачный жребий. в любом случае удачи. Лучшая команда Турции