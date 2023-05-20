Где смотреть Страсбур – ПСЖ, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 27 мая
В субботу, 27 мая, сыграют Страсбур и ПСЖ в 37 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.
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- Игра пройдет на стадионе «Ля Мено».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Страсбур – ПСЖ
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости
Прогноз на матч Страсбур – ПСЖ
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