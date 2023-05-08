Сергеев о зависимости «Зенита» от легионеров: «У нас один коллектив. Мы все одинаковы!»
Иван Сергеев ответил на вопрос, зависим ли «Зенит» от иностранных игроков.
«У нас один коллектив, в котором и иностранцы, и мы, русские ребята. Мы все одинаковы!
У команды впереди еще четыре игры. А кто уйдет, кто останется, от меня не зависит», — сказал нападающий «Зенита».
Что было до «Зенита» Рио-де-Жанейро? «Зенит» Прага от Петржелы и «Зенит» Буэнос-Айрес при Манчини
Сергеев всё правильно сказал
Беда здесь только у тебя с пунктуацией
О чем вообще речь
63 года, сидеть на сайте такую хрень писать. Вот вы страну и просрали