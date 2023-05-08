Сергеев о зависимости «Зенита» от легионеров: «У нас один коллектив. Мы все одинаковы!»

Теги Зенит премьер-лига Россия Иван Сергеев Спорт-Экспресс Футбол

Иван Сергеев ответил на вопрос, зависим ли «Зенит» от иностранных игроков.

«У нас один коллектив, в котором и иностранцы, и мы, русские ребята. Мы все одинаковы!

У команды впереди еще четыре игры. А кто уйдет, кто останется, от меня не зависит», — сказал нападающий «Зенита».

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33 комментария

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Hong Kil
Пока зависимостью от легионеров Зенита страдают только московские клубы.
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trav
Что за глупость? У Ман Сити тоже одни легионеры, как и у Интера и у Милана и у Реала. Или где-то написано, что должны играть только соотечественники? Или в Спартаке играют не легионеры?
Сергеев всё правильно сказал
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Давид Agabekyan
Ответ Ganibale
Если сравнивать со всеми другими клубами везде наберется чисто русский более менее состав, если брать Зенит то там беда.
Мостовой, Чистяков, Сергеев, Караваев, Кузяев. Вот беда. В никакое сравнение с Денисовыми и Селиховыми не идёт
+17
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+9
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blaugrano
Достойно. Видимо, те, кто делят на своих и чужих, вместо того, чтобы сказать "команда", потому и не добиваются успеха.
+5
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Hong Kil
Пока зависимостью от легионеров Зенита страдают только московские клубы.
Как будто в Спартаке нет вообще легионеров. Из наших игроков я вчера припомню Селихова зобнина Соболева Зиньковсконо и ещё один блондин, все, все остальные там афро бегали
+5
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притвиц
Полностью согласен с Иваном , но мало быть одинаковыми, все игроки должны быть одинаково хороши , тогда все титулы будут завоеваны.
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Северный болельщик
Сергеев молодец, классно вышел на замену! Жаль, что ему не так много игрового времени дают, он хоть забивать умеет.
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Григорий Геник
Мы все одинаковые, просто есть парни которые умеют работать с мячом…
+2
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pogbadrogba
Ответ Ganibale
Если сравнивать со всеми другими клубами везде наберется чисто русский более менее состав, если брать Зенит то там беда.
Кержаков, Чистяков, Караваев, Круговой, Сутормин, Кузяев, Ерохин, Мостовой, Сергеев...
Беда здесь только у тебя с пунктуацией
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Nick Crosier
Наоборот.Малком и клаудиньо взяли паспорта РФ,насмотревшись на игру гениев с паспортом РФ.
+3
-2
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Ковид 07.10.52
Сергееву скоро дадут бразильское гражданство для полного соединения в риобурге....
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За наш футбол!
Спасибо Иван тебе за терпение,характер и мастерство!!!
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Ganibale
Ответ pogbadrogba
Кержаков, Чистяков, Караваев, Круговой, Сутормин, Кузяев, Ерохин, Мостовой, Сергеев... Беда здесь только у тебя с пунктуацией
Сколько в сборную вызвано было вызвано футболистов из голубого стана? И сколько из Спартака?
О чем вообще речь
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Виктор
Ответ Ganibale
Сколько в сборную вызвано было вызвано футболистов из голубого стана? И сколько из Спартака? О чем вообще речь
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Ganibale
Ответ Виктор
Комментарий удален модератором
А зенит в еврокубках тогда голубая девочка?
63 года, сидеть на сайте такую хрень писать. Вот вы страну и просрали
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Давид Agabekyan
Ответ Ganibale
Для нас вы армяни. Без обид, не стараюсь задеть, просто сколько бы не общался с людьми все говорят армян. Что касается игроков что ты перечислил, парадокс ну почему ты забываешь что русские игроки Зенита такого же уровня, там правда исключение только Караваев, Кузяев возможно Мостовой чуть посильнее Зиньковского ну это еще вопрос как Зиньковский бы играл если бы его окружали такого уровня легионеры. Я не спорю что Зенит сильнее, я не спорю что чемпионство заслуженное, ну объективно в Спартаке русские игроки посильнее и все таки Пруцев, Хлусевич, Умяров еще молодые поэтому к чему вообще диалог?
Для незнающих русский язык может и армяни. Но общаться с такими индивидами это самого себя не уважать
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Ganibale
Ответ Давид Agabekyan
Для незнающих русский язык может и армяни. Но общаться с такими индивидами это самого себя не уважать
Да пожалуйста, плевать мы хотели честно говоря. Вы же в гостях…
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Давид Agabekyan
Ответ Ganibale
Да пожалуйста, плевать мы хотели честно говоря. Вы же в гостях…
Давно граждане РФ в России гости?
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Ganibale
Ответ Давид Agabekyan
Давно граждане РФ в России гости?
У нас и Малком с Клаудиньо имеют эту бумажку
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Давид Agabekyan
Ответ Ganibale
У нас и Малком с Клаудиньо имеют эту бумажку
И они граждане РФ. Какие противоречия? Фигню какую-то несёшь
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Ganibale
Ответ Давид Agabekyan
И они граждане РФ. Какие противоречия? Фигню какую-то несёшь
Кому попало раздают за просто так, как бумажку
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