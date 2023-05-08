Сергеев о зависимости «Зенита» от легионеров: «У нас один коллектив. Мы все одинаковы!»

Иван Сергеев ответил на вопрос, зависим ли «Зенит» от иностранных игроков.

«У нас один коллектив, в котором и иностранцы, и мы, русские ребята. Мы все одинаковы!

У команды впереди еще четыре игры. А кто уйдет, кто останется, от меня не зависит», — сказал нападающий «Зенита».

Что было до «Зенита» Рио-де-Жанейро? «Зенит» Прага от Петржелы и «Зенит» Буэнос-Айрес при Манчини