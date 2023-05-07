Зарема Салихова: «Чемпионский коридор ждет «Зенит» в Сочи и Оренбурге, там для них и не такое исполняли. Карпин не посмел испортить «блекло-голубой» праздник»

Зарема Салихова высказалась о нежелании «Спартака» устраивать чемпионский коридор «Зениту».

«Вижу радостные вопли от бывших футболистов «Спартака», что у «Спартака» шансов перед «Зенитом» нет. С каким же они наслаждением про это говорят, прям смакуют!

Вот даже традиционно проиграл важнейший с точки зрения набора очков матч и не посмел испортить готовящийся «блекло-голубой» праздник (вчера « » уступил «Факелу» со счетом 0:2 – Sports.ru).

Я верю в то, что футболисты «Спартака» будут биться до конца и отдадут все силы на поле.

В любом случае, «Зенит» ждет чемпионский коридор два раза, в последних матчах в и , там для них и не такое исполняли, даже в репертуаре группы «Тату» подобных движений не сыскать», – заявила жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир . В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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