Зарема Салихова: «Чемпионский коридор ждет «Зенит» в Сочи и Оренбурге, там для них и не такое исполняли. Карпин не посмел испортить «блекло-голубой» праздник»
Зарема Салихова высказалась о нежелании «Спартака» устраивать чемпионский коридор «Зениту».
«Вижу радостные вопли от бывших футболистов «Спартака», что у «Спартака» шансов перед «Зенитом» нет. С каким же они наслаждением про это говорят, прям смакуют!
Вот даже Валерий Карпин традиционно проиграл важнейший с точки зрения набора очков матч и не посмел испортить готовящийся «блекло-голубой» праздник (вчера «Ростов» уступил «Факелу» со счетом 0:2 – Sports.ru).
Я верю в то, что футболисты «Спартака» будут биться до конца и отдадут все силы на поле.
В любом случае, «Зенит» ждет чемпионский коридор два раза, в последних матчах в Сочи и Оренбурге, там для них и не такое исполняли, даже в репертуаре группы «Тату» подобных движений не сыскать», – заявила жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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5 тур Зенит ЦСКА 2:1
6 тур Зенит Торпедо 2:0
8 тур Спартак Зенит 1:2
10 тур Динамо Зенит 0:2
17 тур Торпедо Зенит 0:2
22 тур Локо Зенит 1:2
24 тур Зенит Динамо 3:1
Ну как, достаточно?