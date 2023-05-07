Зарема Салихова: «Чемпионский коридор ждет «Зенит» в Сочи и Оренбурге, там для них и не такое исполняли. Карпин не посмел испортить «блекло-голубой» праздник»

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Оренбург Сочи Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о нежелании «Спартака» устраивать чемпионский коридор «Зениту».

«Вижу радостные вопли от бывших футболистов «Спартака», что у «Спартака» шансов перед «Зенитом» нет. С каким же они наслаждением про это говорят, прям смакуют!

Вот даже Валерий Карпин традиционно проиграл важнейший с точки зрения набора очков матч и не посмел испортить готовящийся «блекло-голубой» праздник (вчера «Ростов» уступил «Факелу» со счетом 0:2 – Sports.ru).

Я верю в то, что футболисты «Спартака» будут биться до конца и отдадут все силы на поле.

В любом случае, «Зенит» ждет чемпионский коридор два раза, в последних матчах в Сочи и Оренбурге, там для них и не такое исполняли, даже в репертуаре группы «Тату» подобных движений не сыскать», – заявила жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

В 2000-м «Спартак» стал чемпионом пятый раз подряд. Как относились к той гегемонии и как она выглядела?

Все победы «Спартака» над «Зенитом» в Петербурге. В чемпионатах России их лишь 7

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98 комментариев

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rigobersong
Вроде Зениту Московские клубы обычно коридор устраивают:)
+88
-17
+71
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Рамзан Нальгиев
Ответ rigobersong
Вроде Зениту Московские клубы обычно коридор устраивают:)
не коридор, а чемпионское раздвижение ног.
+67
-6
+61
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Колбаскер тут
Ответ jameswowf
Согласен с эскортом. Сочи и Оренбург фармы
Скорее Спартак фарм Сочи и Оренбурга. Результаты посмотри
+42
-5
+37
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Спартак Уокер
Вот бы была функция на спортс ру блокировать высказывания этой женщины
+35
-6
+29
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MAXIMum1
Ну не бомбит меня, не бомбииииит!!!!
+29
-5
+24
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Олеггу
7:1 даже в Сочи и в Оренбурге Зениту не устраивали. Только Спартачок 😉
+27
-5
+22
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Metaphrast
Ответ ESC Russia
Зато 7:1 Зениту устраивало Динамо в Москве
в том же году 9-3 вернули
+13
0
+13
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Колбаскер тут
Ответ Snag
Много в этом году Зенит у московских клубов выиграл?
Все матчи. Кроме игры с конями, но там тоже на тоненького было, шальной рикошет залетел
+12
-1
+11
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Рамзан Нальгиев
Ответ Born is the King
Ахахах)) Зарема хороша
ахахах) нет, глупа.
+11
0
+11
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ни Сочи, ни Оренбург не вынимали от Зенита с такой регулярностью по 5-7 мячей за матч, как это делал московский Спартак.
+14
-3
+11
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Колбаскер тут
Напомните ей что со Спартаком там исполняли)
+14
-3
+11
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bellyashe
а о чём она говорит?) Сочи обыгрывало Зенит в Питере всего полтора года назад, а Спартак последний раз аж в 2012)
+10
0
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Vedved
Ответ rigobersong
Вроде Зениту Московские клубы обычно коридор устраивают:)
Эх, хотелось бы не согласится с вами, но к сожалению - не поспоришь 🤷🏻‍♂️
+10
0
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Колбаскер тут
В Петербурге в неадекватном состоянии задержан гражданин Нидерландов. При себе у него было холодное оружие. Кричал что зарежет этого долбаного бразильца.
+12
-3
+9
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Юлия Закаблукова
Как уже она задолбала
+15
-7
+8
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Колбаскер тут
Московские клубы Зениту другой коридор обеспечивают уже 5 лет. Причем войти можно как спереди, так и сзади)
+10
-3
+7
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riverman1980
Можно вывезти экспертницу из деревни, но нельзя вывезти деревню из экспертницы )

Кб- это ваша легенда навсегда ))
+7
0
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Андрей Балабаев
Может её в молодости в какой нибудь бордель в Петербурге не взяли? Страшно представить, многодетная мать и такие комплексы.
+7
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мистер бин
Зарема так переживает насчет коридора, как-будто ее саму предложили в качестве приза чемпионам.
+6
0
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Наталья Ларионова
Ответ Snag
Много в этом году Зенит у московских клубов выиграл?
3 тур Зенит Локо 5:0

5 тур Зенит ЦСКА 2:1

6 тур Зенит Торпедо 2:0

8 тур Спартак Зенит 1:2

10 тур Динамо Зенит 0:2

17 тур Торпедо Зенит 0:2

22 тур Локо Зенит 1:2

24 тур Зенит Динамо 3:1

Ну как, достаточно?
+6
0
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Колбаскер тут
Зарема: "Знаю все о коридорах с 16 лет"
+7
-1
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Вадим Симонов
Сразу же понятно ,что всё равно и безразлично.
+6
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Андрей Балабаев
Ответ Роман Князефф
Наоборот она молодец, красиво сказала. А после картонного чемпионства питерские пусть еще и свои парады устраивают, которые раньше Лужков запрещал 😂😂😂😂
Каждому своё- в Петербурге чемпионские, внутри вмкада радужные
+5
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Компотов
Вроде уже бальзаковского возраста дама - муж, дети, а как рот откроет, так словно тринадцатилетний подросток с комплексами.
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Алексей Панин
Помню, ходил на матч Оренбурга с Зенитом несколько лет назад. 2:1 Зенит победил, Ерохин - дубль, потом Ойеволе под конец забил. Игра была упорная и Оренбург давил, особенно под конец, но после матча в комментариях все только и писали про слитый матч. Либо я слепой, либо боты, либо люди не смотрят матчи
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