Стерлинг о «Челси»: «После матча сидишь и смотришь в пустоту, не понимая, что произошло. Мы привыкли побеждать и хотим вернуть эти ощущения»

Теги Челси премьер-лига Англия Рахим Стерлинг Футбол

Рахим Стерлинг заявил, что впервые сталкивается с такой ситуацией, как в «Челси».

«Не бывает такого, что каждый день жизни позитивный. Иногда бывают и неудачи. До сих пор в своей карьере я не бывал в такой ситуации, но я более чем готов к этому вызову.

Мы разочарованными покидаем поле, чувствуем злость. Порой после матча просто сидишь в раздевалке и смотришь в пустоту, не понимая, что произошло.

Это сложно принять. Всегда пытаешься найти выход из ситуации.

Нам непросто, все привыкли к ощущению от постоянных побед. Оно приятное, и мы хотим его вернуть. Нехорошо, что в этом сезоне у нас такого чувства нет.

Мы выступаем не на том уровне, на котором должны, и я в том числе. Я даже не близок к своему привычному уровню. Но футбол жесток: чем больше пытаешься что-то исправить, тем хуже все становится. Если зацикливаться на этом, может стать еще хуже.

Кто бы ни стал следующим тренером, мы должны строить с ним будущее. Мы хотим, чтобы нас отличали результаты и трофеи, как это и происходило на протяжении многих лет. Вот почему я приехал сюда: из-за богатой истории. Учитывая смену владельцев, тут и думать не о чем было. И я ни о чем не жалею», – сказал вингер «Челси».

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13 комментариев

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GuruFutbola
Скажите ему, что он больше не в сити)
+18
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deadjoker
В резинке ощущения не те :)
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Blaumerc
Стерлинг привык побеждать в Сити, теперь будет жалеть что не остался в Сити, хотя бы игроком ротации. Всё равно своё время получил бы, и привнёс бы вклад в великие свершенствования Гвардиолы.
Всё таки разница Челси и Сити огромная.
Что бы там не пытался Должун говорить, и отвлечь внимания, Челси это главный провал Европы.
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ХавиГави_Паратрупер
"После матча сидишь и смотришь в пустоту"
Бондюэль: "В смысле "в пустоту"? В раздевалке есть ещё свободное место? Срочно скупаем весь состав Пахтакора"🤑
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jonnysilverhand01
Тебе то еще ладно, а кому так вообще 8 лет сидеть, рядом с раздевалкой
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Grey_Wolf
Телефон Ромы напомнить?
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Ilia Ashirov
Мы это кто, Ман Сити?
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Акира_1
Ответ Blaumerc
Стерлинг привык побеждать в Сити, теперь будет жалеть что не остался в Сити, хотя бы игроком ротации. Всё равно своё время получил бы, и привнёс бы вклад в великие свершенствования Гвардиолы. Всё таки разница Челси и Сити огромная. Что бы там не пытался Должун говорить, и отвлечь внимания, Челси это главный провал Европы.
Согласен, разница в количестве ЛЧ) Хоть Челси сейчас и попал в яму с Боэли.
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Tigo_Volchara93
Побери силы, в след году будет задача вернутся в РПЛ
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Гол в девятину
Да xрень это все.Один хороший винстрик от Почеттино и вся плохая атмосфера пропадет.Результат самое главное в футболе, а когда его нет, то кажется, что любая мелочь выбивает из колеи.

Если Поч не поплывет, то никто и не вспомнит, что было это зимой-весной.Как и не вспоминали Лэмпарда после Тухеля и Моуриньо после Конте.
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Томаш Спенсер
Ответ Blaumerc
Стерлинг привык побеждать в Сити, теперь будет жалеть что не остался в Сити, хотя бы игроком ротации. Всё равно своё время получил бы, и привнёс бы вклад в великие свершенствования Гвардиолы. Всё таки разница Челси и Сити огромная. Что бы там не пытался Должун говорить, и отвлечь внимания, Челси это главный провал Европы.
Согласен! 👍
2 ЛЧ + 2 ЛЕ против Нулины 😆😆😆
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