Стерлинг о «Челси»: «После матча сидишь и смотришь в пустоту, не понимая, что произошло. Мы привыкли побеждать и хотим вернуть эти ощущения»

Рахим Стерлинг заявил, что впервые сталкивается с такой ситуацией, как в «Челси».

«Не бывает такого, что каждый день жизни позитивный. Иногда бывают и неудачи. До сих пор в своей карьере я не бывал в такой ситуации, но я более чем готов к этому вызову.

Мы разочарованными покидаем поле, чувствуем злость. Порой после матча просто сидишь в раздевалке и смотришь в пустоту, не понимая, что произошло.

Это сложно принять. Всегда пытаешься найти выход из ситуации.

Нам непросто, все привыкли к ощущению от постоянных побед. Оно приятное, и мы хотим его вернуть. Нехорошо, что в этом сезоне у нас такого чувства нет.

Мы выступаем не на том уровне, на котором должны, и я в том числе. Я даже не близок к своему привычному уровню. Но футбол жесток: чем больше пытаешься что-то исправить, тем хуже все становится. Если зацикливаться на этом, может стать еще хуже.

Кто бы ни стал следующим тренером, мы должны строить с ним будущее. Мы хотим, чтобы нас отличали результаты и трофеи, как это и происходило на протяжении многих лет. Вот почему я приехал сюда: из-за богатой истории. Учитывая смену владельцев, тут и думать не о чем было. И я ни о чем не жалею», – сказал вингер « ».

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