Хавбек «Локо» Щетинин о следующем сезоне: «Будем бороться только за чемпионство»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Михаил Щетинин Футбол

Михаил Щетинин считает, что «Локомотив» будет бороться за титул в следующем сезоне Мир РПЛ.

— Как ваша команда находит мотивацию биться в таких матчах, как с ЦСКА, с учетом того, что медали не светят и вылет из РПЛ уже не грозит?

— У нас задача подняться как можно выше и выигрывать каждый матч. Мы все профессионалы, и мотивацию искать не нужно.

— На что «Локо» сможет претендовать в следующем сезоне, если с первого тура будет играть так же, как этой весной?

— На чемпионство, конечно! Будем бороться только за чемпионство, – сказал хавбек «Локомотива».

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1 комментарий

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Плацкарт Вагоныч
С такой игрой, которую ты показал против ЦСКА, только за пердив бороться.
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