Хавбек «Локо» Щетинин о следующем сезоне: «Будем бороться только за чемпионство»
Михаил Щетинин считает, что «Локомотив» будет бороться за титул в следующем сезоне Мир РПЛ.
— Как ваша команда находит мотивацию биться в таких матчах, как с ЦСКА, с учетом того, что медали не светят и вылет из РПЛ уже не грозит?
— У нас задача подняться как можно выше и выигрывать каждый матч. Мы все профессионалы, и мотивацию искать не нужно.
— На что «Локо» сможет претендовать в следующем сезоне, если с первого тура будет играть так же, как этой весной?
— На чемпионство, конечно! Будем бороться только за чемпионство, – сказал хавбек «Локомотива».
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