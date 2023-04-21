Заболотный о работе с психологом: «Не надо стесняться и бояться. Это большой шаг навстречу решению многих проблем в современной жизни»

Футболист ЦСКА Антон Заболотный считает полезным ходить к психологу.

– Когда ты осенью сидел в запасе, это сказывалась на твоем моральном состоянии, на мотивации идти вперед?

– Всегда бился за шанс выйти на поле, но это не так легко. Те ребята, которые сидят на лавке, могут меня понять.

Психологически очень тяжело, когда ты хочешь играть в футбол, выходить на поле, быть причастным к командным успехам, но так складывается, что тебе остается только участвовать в тренировках. Это немного давит.

И в этот момент можно склеить ласты, начать обвинять всех вокруг – тренерский штаб, других игроков в том, какие они плохие.

А можно закрыть глаза на все происходящее и начать работать над собой и над своей формой еще сильнее. Чтобы, когда тебе предоставят шанс, ты был готов к нему как физически, так и морально, использовал его на все 100 процентов.

Такой момент, когда может все наладиться, обязательно наступит, главное – не провалить его.

– Ты несколько лет назад говорил, что ходил к психологу для работы над собой. Сейчас продолжаешь занятия или тебе это уже не нужно?

– Если честно, бывают моменты, когда нелегко, когда нужно поговорить с профессионалом.

Но в последнее время мне больше помогает общение с супругой. Мы с ней можем обсудить наши жизненные проблемы как внутри дома, так и вне его. Мы друг друга очень хорошо понимаем, знаем правильные подходы. Ее поддержка больше всего помогла мне осенью и сейчас дала свои плоды.

К профессиональному психологу могу сходить только тогда, когда необходимо посмотреть на ситуацию с другого угла и получить другой вид поддержки.

Ни в коем случае этого не надо стесняться и бояться. В современной жизни поход к психологу – большой шаг навстречу решения многих проблем, – сказал нападающий .

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