Заболотный о работе с психологом: «Не надо стесняться и бояться. Это большой шаг навстречу решению многих проблем в современной жизни»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Антон Заболотный психология Здоровье Футбол

Футболист ЦСКА Антон Заболотный считает полезным ходить к психологу.

– Когда ты осенью сидел в запасе, это сказывалась на твоем моральном состоянии, на мотивации идти вперед?

– Всегда бился за шанс выйти на поле, но это не так легко. Те ребята, которые сидят на лавке, могут меня понять.

Психологически очень тяжело, когда ты хочешь играть в футбол, выходить на поле, быть причастным к командным успехам, но так складывается, что тебе остается только участвовать в тренировках. Это немного давит.

И в этот момент можно склеить ласты, начать обвинять всех вокруг – тренерский штаб, других игроков в том, какие они плохие.

А можно закрыть глаза на все происходящее и начать работать над собой и над своей формой еще сильнее. Чтобы, когда тебе предоставят шанс, ты был готов к нему как физически, так и морально, использовал его на все 100 процентов.

Такой момент, когда может все наладиться, обязательно наступит, главное – не провалить его.

– Ты несколько лет назад говорил, что ходил к психологу для работы над собой. Сейчас продолжаешь занятия или тебе это уже не нужно?

– Если честно, бывают моменты, когда нелегко, когда нужно поговорить с профессионалом.

Но в последнее время мне больше помогает общение с супругой. Мы с ней можем обсудить наши жизненные проблемы как внутри дома, так и вне его. Мы друг друга очень хорошо понимаем, знаем правильные подходы. Ее поддержка больше всего помогла мне осенью и сейчас дала свои плоды.

К профессиональному психологу могу сходить только тогда, когда необходимо посмотреть на ситуацию с другого угла и получить другой вид поддержки.

Ни в коем случае этого не надо стесняться и бояться. В современной жизни поход к психологу – большой шаг навстречу решения многих проблем, – сказал нападающий ЦСКА.

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33 комментария

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Алексей Ненахов
Тут Антон прав , у нас многие закрыты в себе и относятся к психологам скептически
+53
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+51
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Aleksey Yashin
Возможно футбольный талант у Антона не самый выдающийся, но он выжимает из него максимум, постоянно работает над собой, молодец!
+27
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+27
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Николай Арякин
Всё верно,Антон.
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+18
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Покерный Футбол
Ответ Алексей Ненахов
Тут Антон прав , у нас многие закрыты в себе и относятся к психологам скептически
Помимо скептицизма и глупей боязни осуждения,есть ещё финансовый аспект. Бесплатные психологи в основном относятся наплевательски и для галочки. А за деньги,многие просто не могут выделить Нную сумму на это чтобы сходить,хотя может и хотели бы. У нас к сожалению у большинства населения очень не много свободных финансов и хорошая психологическая помощь просто не по средствам.
+14
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Илья Храбров
По второй половине сезона видно, что поработал с психологом. Больше уверенности чувствуется
+7
0
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Liudmila Petrakova
Ответ Покерный Футбол
Помимо скептицизма и глупей боязни осуждения,есть ещё финансовый аспект. Бесплатные психологи в основном относятся наплевательски и для галочки. А за деньги,многие просто не могут выделить Нную сумму на это чтобы сходить,хотя может и хотели бы. У нас к сожалению у большинства населения очень не много свободных финансов и хорошая психологическая помощь просто не по средствам.
Все-таки это вопрос приоритетов. Стоимость консультации психолога сопоставима с женской стрижкой + маникюр, а это массовые услуги.
Есть еще фактор низкого качества психологов в среднем по рынку. Заплатишь за пару консультаций и окончательно разочаруешься - таких историй сколько угодно.
+5
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Zatvornick
Ответ Aleksey Yashin
Возможно футбольный талант у Антона не самый выдающийся, но он выжимает из него максимум, постоянно работает над собой, молодец!
У него вообще нет футбольного таланта. Откуда он хотя бы это всё смог выжать это фантастика просто. Уникум!
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Слово о полку Михалыча
Ответ Aleksey Yashin
Возможно футбольный талант у Антона не самый выдающийся, но он выжимает из него максимум, постоянно работает над собой, молодец!
Может он будет его выжимать в другом каком-нибудь клубе, а то вдесятером всю весну играем, один нормальный матч на десять бестолковых
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ALMANAC
Дзюбе не показывайте, он все равно не поверит
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Egor Aleksandrovich
Ответ несахар
в итало-американской мафии кстати тоже не принято если другие члены мафии узнают, что ты был у психолога, то ты труп
Сопрано!
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несахар
Ответ Maluma Amulam
Лучше уж в церковь сходить к хорошему батюшке.
и что батюшка скажет? что жизнь тяжела, бог велел терпеть?
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Kirkoroff
Ответ Слово о полку Михалыча
Может он будет его выжимать в другом каком-нибудь клубе, а то вдесятером всю весну играем, один нормальный матч на десять бестолковых
Вообще то у нас победная серия с ним в составе
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несахар
Ответ eskerro
В рф не понято обращаться в психологам. Все семейные вопросы решаются на кухне
в итало-американской мафии кстати тоже не принято
если другие члены мафии узнают, что ты был у психолога, то ты труп
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-1
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Эндрю81
Ответ Покерный Футбол
Помимо скептицизма и глупей боязни осуждения,есть ещё финансовый аспект. Бесплатные психологи в основном относятся наплевательски и для галочки. А за деньги,многие просто не могут выделить Нную сумму на это чтобы сходить,хотя может и хотели бы. У нас к сожалению у большинства населения очень не много свободных финансов и хорошая психологическая помощь просто не по средствам.
Но на водку деньги всегда найдутся. Так и живем.
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RVC
Ответ Биодудь
А как к ним ещё надо относиться? Есть экстрасенсы, тарологи, нумерологи и психологи с ними в одном ряду.
Психология - наука и не что-то паранормальное, как ее можно ставить в один ряд с экстрасенсами, нумерологаии и тд?
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Максим Черкашин
Ответ Алексей Ненахов
Тут Антон прав , у нас многие закрыты в себе и относятся к психологам скептически
Согласен, но и психолог должен быть хорошим. Были ментальные проблемы, у знакомой девушки. Долго искали психолога, с хорошими рекомендациями.😌
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ktibr
Надо поговорить об этом.
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1OOOOOO
Всё верно. Только профессионалов сейчас в психологии тоже не так много. Просто диплом выпускника факультета психологии ничего не значит - там многим самим психологическая, если даже не психиатрическая, помощь нужна.
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Игорь Пичугин
Недавно забил за последние года 2,и уже психологу поверил. Надо бы на след. сезон Геничу зарубиться на результативность ЗэБолотного.
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Ahalay Mahalay
Стесняться и боятся?
Я в стеснённых обстоятельствах и боюсь не могу себе позволить психолога..
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Zatvornick
Лучший.
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eskerro
В рф не понято обращаться в психологам. Все семейные вопросы решаются на кухне
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Rezuan Bidzhiev
Камень в огород Дзюбы))
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