Сычев о съемках с Козловским: «Видел, как Данила перевоплощается из одной роли в другую – это невероятно»

Дмитрий Сычев высоко оценил актерский талант Данилы Козловского

Бывший футболист « » и сборной России снялся в фильме Козловского «Тренер», премьера которого состоялась в 2018 году.

– После съемок у Данилы Козловского в «Тренере» в кино больше не звали? Или не хотелось?

Не приглашали, больше такого опыта не было. Но профессия актера – очень сложная, мне кажется, еще сложнее, чем профессия фигуриста (Сычев принимал участие в шоу «Ледниковый период» – Sports.ru). Потому что тебе нужно каждый раз проживать новую жизнь. И зрителям неважно, какие у тебя проблемы в жизни, какой эмоциональный фон – ты играешь так, как написано в сценарии, и максимально профессионально.

Безумный стресс. Этим нужно жить. Это настолько тяжело эмоционально… Я разговаривал с Данилой, видел, как он перевоплощается из одной роли в другую – это просто невероятно.

Приведу пример: у нас там по сюжету были голы, и нам надо было радоваться. Когда забили первый, радоваться одним образом. А когда забивался решающий гол, нужно было радоваться по-другому – так, будто мы выиграли чемпионат мира.

У нас не получалось это сделать по-разному, мы, когда забиваем, радуемся всегда одинаково. А режиссер говорил: «Не так, надо иначе». Это очень эмоционально выматывало, мы после смен выходили как выжатые лимоны.

У нас были смены с 12 дня до 6 утра каждый день с одним выходным. А когда финальные сцены снимали, две недели вообще нон-стоп работали. Это было очень интересным опытом. И когда весь коллектив заодно, как команда, это, конечно, очень круто.

Остались только положительные воспоминания. Премьера была в «Октябре» на Арбате, и вместо красной дорожки выложили искусственный газон. Было любопытно почувствовать себя актером. Так что жизнь интересна даже после футбола, – сказал .