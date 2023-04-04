Пол Мерсон: «Хотел бы увидеть Роджерса в «Челси». Хороший тренер, который работал в топ-клубах, выигрывал трофеи в «Лестере»
Пол Мерсон хотел бы, чтобы Брендан Роджерс возглавил «Челси»
Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о том, что Брендан Роджерс мог бы стать главным тренером «Челси».
«Я хотел бы увидеть Брендана Роджерса в «Челси». Я его большой поклонник. К сожалению, у него не получилось в «Лестере».
В футболе многое зависит от момента. Давайте будем честными: если бы «Лестер» был там, где сейчас находится «Брайтон», все бы хотели, чтобы Роджерс перешел в «Челси».
Роджерс начинал свою тренерскую карьеру в «Челси» и знает клуб.
Болельщики «Челси» зададутся вопросом: почему нужно обращаться к тренеру, которого только что уволили из «Лестера».
Но если посмотреть на ситуацию в целом, то Роджерс – хороший тренер, который работал таких в топ-клубах, как «Ливерпуль» и «Селтик», выигрывал трофеи в «Лестере», – сказал Мерсон.
Роджерс выигрывал с «Лестером» Кубок и Суперкубок Англии.
это было видно в ливерпуле на пресс конференциях