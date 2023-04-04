Пол Мерсон: «Хотел бы увидеть Роджерса в «Челси». Хороший тренер, который работал в топ-клубах, выигрывал трофеи в «Лестере»

Теги Челси премьер-лига Англия Лестер Пол Мерсон Брендан Роджерс Футбол

Пол Мерсон хотел бы, чтобы Брендан Роджерс возглавил «Челси»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о том, что Брендан Роджерс мог бы стать главным тренером «Челси».

«Я хотел бы увидеть Брендана Роджерса в «Челси». Я его большой поклонник. К сожалению, у него не получилось в «Лестере».

В футболе многое зависит от момента. Давайте будем честными: если бы «Лестер» был там, где сейчас находится «Брайтон», все бы хотели, чтобы Роджерс перешел в «Челси».

Роджерс начинал свою тренерскую карьеру в «Челси» и знает клуб.

Болельщики «Челси» зададутся вопросом: почему нужно обращаться к тренеру, которого только что уволили из «Лестера».

Но если посмотреть на ситуацию в целом, то Роджерс – хороший тренер, который работал таких в топ-клубах, как «Ливерпуль» и «Селтик», выигрывал трофеи в «Лестере», – сказал Мерсон.

Роджерс выигрывал с «Лестером» Кубок и Суперкубок Англии.

14 комментариев

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bogdan fedyuk
не, спасибо. хватит бритов лет на 20
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Гол в девятину
С Роджерсом ещё до Лестера все понятно было, когда он выпустил резерв на Бернабеу и объяснил это тем, что по его мнению все равно не было никаких шансов
только молодняк по факту играл лучше основы в первом матче
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Zombieset
Поттер - в Лестер, а Роджерс - в Челси. Крутая ротация!
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untilofend
у роджерса менталитет лузера
это было видно в ливерпуле на пресс конференциях
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Чёрный тюльпан
Роджерс - это типок, который приходит в клуб и на чужом багаже выдаёт один неплохой сезон, а потом команда идёт планомерно вниз, т.е. типичный британский физрук.
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red hikkikomori
Роджерс=Тутберидзе, оба тренируют топовейших фигуристов)
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DolJun
что за трофе-и в лестере? я помню трофе-й, да и тот судейка в матче против челси вручил им.
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Егор Крид58
Зидан, Энрике, Почетино - выбери Челси
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Акира_1
Если Роджерс коммуникабельный и хорошо общается в Ватсаппе, то место у Боэли ему гарантировано. 🤭
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Гол в девятину
С Роджерсом ещё до Лестера все понятно было, когда он выпустил резерв на Бернабеу и объяснил это тем, что по его мнению все равно не было никаких шансов
+9
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Екн Лор
Давайте лучше Хиддинка по старинке до конца сезона
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ConorNite
Роджерс - это Поттер №2. То, что он когда-то возглавлял Ливерпуль, не должно вводить в заблуждение. Челси совершит большую ошибку, если назначит его
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Зизуха
Хороший вариант, чтобы увидеть Челси через сезон в чемпионшип
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Пользователь заблокирован
Все мы хотели бы увидеть топаря Роджерса в Челси:)
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