Пол Мерсон: «Хотел бы увидеть Роджерса в «Челси». Хороший тренер, который работал в топ-клубах, выигрывал трофеи в «Лестере»

Пол Мерсон хотел бы, чтобы Брендан Роджерс возглавил «Челси»

Бывший полузащитник «Арсенала» поделился мнением о том, что Брендан Роджерс мог бы стать главным тренером «Челси».

«Я хотел бы увидеть в « ». Я его большой поклонник. К сожалению, у него не получилось в «Лестере».

В футболе многое зависит от момента. Давайте будем честными: если бы «Лестер» был там, где сейчас находится «Брайтон», все бы хотели, чтобы Роджерс перешел в «Челси».

Роджерс начинал свою тренерскую карьеру в «Челси» и знает клуб.

Болельщики «Челси» зададутся вопросом: почему нужно обращаться к тренеру, которого только что уволили из «Лестера».

Но если посмотреть на ситуацию в целом, то Роджерс – хороший тренер, который работал таких в топ-клубах, как «Ливерпуль» и «Селтик», выигрывал трофеи в « », – сказал Мерсон.

Роджерс выигрывал с «Лестером» Кубок и Суперкубок Англии.