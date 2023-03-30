Семак о 1 апреля: «Не люблю смеяться. Но всех любящих поздравляю с праздником»

Сергей Семак признался, что не любит смеяться.

– В субботу, в день матча с «Уралом», будет праздноваться день смеха. Мы вас чаще всего видим в серьезном расположении духа, но все же – любите ли вы смеяться? Что вас может рассмешить?

– Нет, не люблю смеяться. Но всех любящих поздравляю с этим праздником, – с улыбкой сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит» примет «Урал» в 21-м туре Мир РПЛ в субботу, 1 апреля. Сейчас подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, набрав 48 очков.