Семак о 1 апреля: «Не люблю смеяться. Но всех любящих поздравляю с праздником»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак признался, что не любит смеяться.

– В субботу, в день матча с «Уралом», будет праздноваться день смеха. Мы вас чаще всего видим в серьезном расположении духа, но все же – любите ли вы смеяться? Что вас может рассмешить?

– Нет, не люблю смеяться. Но всех любящих поздравляю с этим праздником, – с улыбкой сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит» примет «Урал» в 21-м туре Мир РПЛ в субботу, 1 апреля. Сейчас подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, набрав 48 очков.

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
день смеха...
вообще то, этот праздник называется немного иначе...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
9wkbc9rjcb
Серега какой смех, тут сборную Бразилию тренировать надо, а это непросто!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr.motho
Это же иронизировал он?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tyuiop tyuiop
Ответ Эл Ку
Смех продлевает жизнь
вполне возможно что он не хочет долго жить...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mean machine/
Ответ Эл Ку
Смех продлевает жизнь
Спартак нас всех делает долгожителями.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Just Joe
Россия для грустных
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Schmelle
- Ты не любишь шутки?
- Нет. Я не люблю.....смеяться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jdrk
Ответ CriminalJoint62
«Кто в Уфе работал, тот в цирке не смеется» - Семак
УФА «сломала» человека :/
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мегамизантроп
"Серьезное лицо еще не признак ума...Все глупости на земле делаются именно с этим выражением на лице.."
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван1984
Недавно был день стейка, надо было его поздравить!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
в Большом шоу у Азамат победил бы, получается)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
морская01
Как это не люблю смеяться? наверное когда смешно,терпит,мучается..
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruscello
С улыбкой на Урал...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CherenkovF
По Семаку видно, что он зануда-карьерист.
Не до смеха, когда надо с утра до вечера полировать боссам Газпрома пятые точки, чтоб у кормушки удержаться.
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Бабуев
Россия для грустных
+4
-8
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Страстотерпцы не смеются, они терпят
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
С такой женой и на веганской диете я бы тоже рыдал...
+39
-9
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Roman
Жаль, что наших клубов нет в еврокубках. Вот там смех обеспечен был почти всегда
https://m.sports.ru/football/1069148939.html
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Богдан Хабриев
Крайне странно звучит.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Жаль, что наших клубов нет в еврокубках. Вот там смех обеспечен был почти всегда
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
«Кто в Уфе работал, тот в цирке не смеется» - Семак
+39
-1
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эл Ку
Смех продлевает жизнь
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Только Крылья
зануда. как можно не любить смеяться?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
Ответ Aleus Marcus
Комментарий удален пользователем
даже тут не смог не облажаться))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
А по-моему смех это прекрасно.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий