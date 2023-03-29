Хавбеку «Уигана» и сборной Ирландии Макклейну диагностировали аутизм. У его дочери такое же расстройство

Игроку сборной Ирландии Джеймсу Макклейну диагностировали аутизм.

Полузащитник « » и ирландской национальной команды рассказал об этом в соцсетях. По его словам, он прошел обследование ради дочери, у которой такой же диагноз. Отметим, что сейчас в мире проходит «Неделя принятия аутизма».

«Как вы все знаете, у моей дочери Уиллоу-Айви диагностирован аутизм. Последние 4 года изменили жизнь самым удивительным образом, но временами было и очень трудно, поскольку ее папа наблюдал, как она преодолевает много препятствий и учится справляться с трудностями, с которыми она сталкивается ежедневно.

Теперь, когда мне поставили диагноз, я чувствую, что пришло время поделиться им в рамках этой недели. Некоторое время я раздумывал, стоит ли делиться этим публично, поскольку я сделал это для Уиллоу-Айви, чтобы дать ей знать, что я понимаю и что аутизм никогда не помешает ей достичь своих целей и мечтаний», – написал Макклейн.