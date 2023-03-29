Хавбеку «Уигана» и сборной Ирландии Макклейну диагностировали аутизм. У его дочери такое же расстройство

Теги Уиган сборная Ирландии по футболу чемпионшип Джеймс Макклейн Здоровье Футбол

Игроку сборной Ирландии Джеймсу Макклейну диагностировали аутизм. 

Полузащитник «Уигана» и ирландской национальной команды рассказал об этом в соцсетях. По его словам, он прошел обследование ради дочери, у которой такой же диагноз. Отметим, что сейчас в мире проходит «Неделя принятия аутизма».

«Как вы все знаете, у моей дочери Уиллоу-Айви диагностирован аутизм. Последние 4 года изменили жизнь самым удивительным образом, но временами было и очень трудно, поскольку ее папа наблюдал, как она преодолевает много препятствий и учится справляться с трудностями, с которыми она сталкивается ежедневно.

Теперь, когда мне поставили диагноз, я чувствую, что пришло время поделиться им в рамках этой недели. Некоторое время я раздумывал, стоит ли делиться этим публично, поскольку я сделал это для Уиллоу-Айви, чтобы дать ей знать, что я понимаю и что аутизм никогда не помешает ей достичь своих целей и мечтаний», – написал Макклейн.

4 комментария

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Holy Diver
Ответ rigobersong
Очередное подтверждение что кринж позор футбола, мог бы извиниться перед ребенком которого избил, и пожертвовать в фонд борьбы с аутизмом, рассказать о проблеме, но увы, убежал в страну, где людей до сих пор казнят людей, роналду плевать на всех, кроме себя, самый мерзкий игрок в истории футбола!:))
Да за что тебя Роналду избил?! Рассказал бы хоть.
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Sevuska
При слове « аутизм « ригоберыч тут же появляется на ветке . И не случайно - ведь он поклонник покорителя Кюрясяо 😎
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zdr7qy9vq9
За зенит наверное болеет
+1
-1
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rigobersong
Очередное подтверждение что кринж позор футбола, мог бы извиниться перед ребенком которого избил, и пожертвовать в фонд борьбы с аутизмом, рассказать о проблеме, но увы, убежал в страну, где людей до сих пор казнят людей, роналду плевать на всех, кроме себя, самый мерзкий игрок в истории футбола!:))
0
-8
-8
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