Экс-руководитель спортивных проектов Rambler и Okko: «Были фантазии, что будет платный показ всех трансляций РПЛ. Сейчас – не уверен»

поделился мыслями о возможностях платного показа матчей Мир РПЛ.

– Непонятно, когда показ РПЛ станет полностью платным. Пока нет экономических предпосылок к этому.

Так что пока говорить об этом бессмысленно. Этот разговор идет уже очень давно. Тут нельзя назвать точных сроков.

– Почему людей в России приучили платить за интернет, а футбол позволяют смотреть бесплатно?

– Все зависит от выбранной экономической модели каждой страны. Также зависит от задач и условий, в которых находится определенная лига. У нас свои условия, вот такие.

Когда я начинал этим заниматься, у меня были фантазии, что будет платный показ всех трансляций. Сейчас я в этом не уверен.

Уже поменял свои взгляды, потому что понимаю, какую нишу у нашего народа занимает футбол. К нашим реалиям наверное подходят другие смены монетизации.

«Матч ТВ» все равно свои цели и задачи достигает – контракт увеличен. Достигнуты эти задачи за счет конкуренции. Важна здоровая спортивная конкуренция на рынке.

– Вас не удивляет, что «Матч ТВ» показывает 3-4 матча каждого тура, включая центральные, на бесплатном канале?

– Непонятно, какая стратегия у правообладателя и есть ли она. У РПЛ, например, стратегия заработать как можно больше со своих прав. И они добились этого.

Цель монетизировать показ или зарабатывать деньги только за счет платных сервисов на « » не ставили. У них всегда была стратегия эфирного вещания, – сказал бывший руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт