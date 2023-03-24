Экс-руководитель спортивных проектов Rambler и Okko: «Были фантазии, что будет платный показ всех трансляций РПЛ. Сейчас – не уверен»

Теги премьер-лига Россия телевидение Михаил Гершкович-младший Матч ТВ Футбол

Михаил Гершкович-младший поделился мыслями о возможностях платного показа матчей Мир РПЛ.

– Непонятно, когда показ РПЛ станет полностью платным. Пока нет экономических предпосылок к этому.

Так что пока говорить об этом бессмысленно. Этот разговор идет уже очень давно. Тут нельзя назвать точных сроков.

– Почему людей в России приучили платить за интернет, а футбол позволяют смотреть бесплатно?

– Все зависит от выбранной экономической модели каждой страны. Также зависит от задач и условий, в которых находится определенная лига. У нас свои условия, вот такие.

Когда я начинал этим заниматься, у меня были фантазии, что будет платный показ всех трансляций. Сейчас я в этом не уверен.

Уже поменял свои взгляды, потому что понимаю, какую нишу у нашего народа занимает футбол. К нашим реалиям наверное подходят другие смены монетизации.

«Матч ТВ» все равно свои цели и задачи достигает – контракт увеличен. Достигнуты эти задачи за счет конкуренции. Важна здоровая спортивная конкуренция на рынке.

– Вас не удивляет, что «Матч ТВ» показывает 3-4 матча каждого тура, включая центральные, на бесплатном канале?

– Непонятно, какая стратегия у правообладателя и есть ли она. У РПЛ, например, стратегия заработать как можно больше со своих прав. И они добились этого.

Цель монетизировать показ или зарабатывать деньги только за счет платных сервисов на «Матч ТВ» не ставили. У них всегда была стратегия эфирного вещания, – сказал бывший руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт

6 комментариев

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Vasiliy S
Россияне не привыкли платить, лучше спиратят, то есть своруют
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Curry30
Да эта шляпа и даром не сдалась, какой платно хахахаха
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Виталий Губарев
Ответ Камбоджа Иванов
Мне больше нравится аргументация хейтеров на этот счёт, которые ноют, что матч ТВ показывает лишь пару матчей тура в прямом эфире, а вот до матча всё было круто. Хотя тогда тот же спорт также не показывал все игры, и большую часть матчей можно было увидеть лишь в рамках НТВ+
Насколько я помню до 2005 года их показывали только на региональных каналах. А на первом показывали только центральный матч тура и все. Это называется “с жиру бесятся»
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Камбоджа Иванов
Мне больше нравится аргументация хейтеров на этот счёт, которые ноют, что матч ТВ показывает лишь пару матчей тура в прямом эфире, а вот до матча всё было круто. Хотя тогда тот же спорт также не показывал все игры, и большую часть матчей можно было увидеть лишь в рамках НТВ+
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Куй Бышевец
А ты не ахфигкджэ
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evil
это вы должны доплачивать, чтобы это смотреть
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