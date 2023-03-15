Сазонов о матче с «Зенитом»: «Не нужно мне рассуждать, кто был ближе к победе, потому что выиграли мы»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Саба Сазонов Футбол

Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался о победе над «Зенитом» в Фонбет Кубке России.

Московский клуб обыграл «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти) в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

«Забили, скажем так, немного неожиданный гол. Потом отошли к своим воротам, дали слишком много «Зениту» владеть мячом. Они сравняли счет. Во втором тайме стали действовать активнее.

Не удалось забить с игры, зато выиграли серию пенальти. Не секрет, что мы играем на контратаках. Как перехватываем мяч, бежим вперед.

К «Зениту» в серии пенальти не готовились. Не нужно мне рассуждать, кто был ближе к победе, потому что выиграли мы», – сказал Сазонов.

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6 комментариев

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Данко Лазович
Поздравляем Динамо. Вперед ребят, заберите кубок!
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Виталий Мучаев
Ну значит протокол Спортса отстой.
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Fomin525
Ответ Виталий Мучаев
Кукуляк играл до конца, Сантос даже после замены промазал пенальти. Деньги судья не вернёт, отработал всё до последней копейки.
Заменили Вендела, а не Сантоса.
Но может переигровка будет?
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валя_стакан
Сазонов и сегодня пытался привести в свои ворота, но Лещук своим спокойствием все устаканил на поле.
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Виталий Мучаев
Ответ Ебздрогыч
Ближе к победе был судья, но немного не хватило
Кукуляк играл до конца, Сантос даже после замены промазал пенальти. Деньги судья не вернёт, отработал всё до последней копейки.
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Ебздрогыч
Ближе к победе был судья, но немного не хватило
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