Сазонов о матче с «Зенитом»: «Не нужно мне рассуждать, кто был ближе к победе, потому что выиграли мы»

Защитник «Динамо» высказался о победе над « » в Фонбет Кубке России.

Московский клуб обыграл «Зенит» (1:1, 5:4 по пенальти) в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

«Забили, скажем так, немного неожиданный гол. Потом отошли к своим воротам, дали слишком много «Зениту» владеть мячом. Они сравняли счет. Во втором тайме стали действовать активнее.

Не удалось забить с игры, зато выиграли серию пенальти. Не секрет, что мы играем на контратаках. Как перехватываем мяч, бежим вперед.

К «Зениту» в серии пенальти не готовились. Не нужно мне рассуждать, кто был ближе к победе, потому что выиграли мы», – сказал Сазонов.

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