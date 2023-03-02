Фонд «Ветер Добрых Перемен» провел очередной этап детского футбольного турнира «Чемпионат Победителей»
25 февраля фонд «Ветер Добрый Перемен» провел очередной этап турнира по футбола «Чемпионат Победителей» в Барнауле.
Восемь детских команд приняли участие в турнире, чтобы побороться за очередную путевку в суперфинал турнира, который состоится в Москве в сентябре 2023 года. В решающем финальном матче победу одержала команда «Наши дети», которая поедет на суперфинал.
Также был проведен «Звездный матч» против известных спортсменов, среди которых были Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев, Алексей Смертин.
Игроки и болельщики каждой команды получили на память дипломы, медали, индивидуальные подарки и фотокарточки с автографами футболистов-участников турнира. Также, в подарок каждому центру был передан кубок участника турнира, мяч и футболка, подписанные сборной России по футболу.
Более подробная информация о турнире представлена на официальном сайте.
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