В память о Розанове на матчах 18-го тура РПЛ на бортах разместят его самые известные цитаты. Комментатора не стало 2 года назад

Два года назад скончался футбольный комментатор .

Как сообщается в пресс-релизе «Матч ТВ», в память о нем на всех матчах 18-го тура Мир на рекламных бортах по периметру поля будут размещены самые известные цитаты Розанова: «Вот форвард, вот это настоящий форвард!», «Одна передача за другой, мяч внизу. Техника на грани фантастики», «Сейчас пойдут голы, они по четным забивают» и многие другие фразы.

Комментаторы « » поделились воспоминаниями о Розанове.

«Мы познакомились в 2007 году на конкурсе комментаторов в самый первый день, когда у конкурсантов было еще собеседование. Нас гоняли по всяким футбольным вопросам, например, про того, кто должен был стать тренером сборной Англии, или стоит ли вызывать в нее Бэкхема, или почему ты любишь именно «Аякс».

Я помню тот день, потому что там сидели мэтры: Дмитриева, Маслаченко, Уткин, Розанов, Федоров, Гомельский, то есть большой стол людей, которые в профессии много-много лет. Я сидел отвечал, Розанов сидел рядом и очень тепло обращался ко мне, добивал какие-то вопросы, чтобы мне было комфортно, потому что, честно говоря, немного боялся всех этих людей. Кто я, и кто они.

Розанов все время улыбался и, когда эта беседа закончилась, он говорит: «Ну увидимся, господин Нагучев». И вот так он называл меня все время, все эти почти 15 лет я был «Господин Нагучев». Им я был, когда нужно было что-то обсудить, это было такое нежное обращение. Иногда «Ромыч, а что думаешь…?», и мы просто болтали о музыке или про Голландию 70-х. А когда он убирал слово «Господин» и просто говорил: «Нагучев», значит произошло что-то, за что он хотел бы мне напихать по-доброму, по-розановски, с использованием всех инструментов русского языка. Я уверен, что этого слегка побаивались все.

Даже сейчас иногда ребята говорят, когда обсуждаем какой-нибудь репортаж: «Если бы Розанов услышал, что я сказал или что сделал, мне бы досталось. Я бы вернулся в комнату, там бы сидел Дяденька, который спустил бы свои очки на нос и сказал исподлобья: «Ну и что это сейчас было, Нагучев? Думаешь эти твои пятые немецкие лиги кому-нибудь, кроме тебя интересны? Ты давай об игре больше!» – рассказал .

«Два года с нами нет Юры Розанова. Еще два года он боролся с болезнью. Но помимо этого – жил. Они прожили эти два года вместе с его супругой Жанной, дыша полной грудью. Да, тратя силы, время, средства на лечение. Но при этом, в другие моменты, как будто вбирая легкими воздуха больше, чем обычно.

Прогноз с самого начала не был утешительным, но эти два года не стали месяцами приготовления к худшему. Это были два года наслаждения жизнью. С поправкой на тяготы, которые несла болезнь. То, как Юра и Жанна, прожили друг для друга эти два года – большой урок для нас. Не менее значительный, чем те профессиональные уроки, которые Розанов преподал нам.

Любовь сильнее смерти. Спасибо Юре и Жанне, что помогли нам убедиться в этом», – сказал .

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