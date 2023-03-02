В память о Розанове на матчах 18-го тура РПЛ на бортах разместят его самые известные цитаты. Комментатора не стало 2 года назад

Теги премьер-лига Россия телевидение Юрий Розанов Михаил Моссаковский Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Два года назад скончался футбольный комментатор Юрий Розанов.

Как сообщается в пресс-релизе «Матч ТВ», в память о нем на всех матчах 18-го тура Мир РПЛ на рекламных бортах по периметру поля будут размещены самые известные цитаты Розанова: «Вот форвард, вот это настоящий форвард!», «Одна передача за другой, мяч внизу. Техника на грани фантастики», «Сейчас пойдут голы, они по четным забивают» и многие другие фразы.

Комментаторы «Матч ТВ» поделились воспоминаниями о Розанове.

«Мы познакомились в 2007 году на конкурсе комментаторов в самый первый день, когда у конкурсантов было еще собеседование. Нас гоняли по всяким футбольным вопросам, например, про того, кто должен был стать тренером сборной Англии, или стоит ли вызывать в нее Бэкхема, или почему ты любишь именно «Аякс».

Я помню тот день, потому что там сидели мэтры: Дмитриева, Маслаченко, Уткин, Розанов, Федоров, Гомельский, то есть большой стол людей, которые в профессии много-много лет. Я сидел отвечал, Розанов сидел рядом и очень тепло обращался ко мне, добивал какие-то вопросы, чтобы мне было комфортно, потому что, честно говоря, немного боялся всех этих людей. Кто я, и кто они.

Розанов все время улыбался и, когда эта беседа закончилась, он говорит: «Ну увидимся, господин Нагучев». И вот так он называл меня все время, все эти почти 15 лет я был «Господин Нагучев». Им я был, когда нужно было что-то обсудить, это было такое нежное обращение. Иногда «Ромыч, а что думаешь…?», и мы просто болтали о музыке или про Голландию 70-х. А когда он убирал слово «Господин» и просто говорил: «Нагучев», значит произошло что-то, за что он хотел бы мне напихать по-доброму, по-розановски, с использованием всех инструментов русского языка. Я уверен, что этого слегка побаивались все.

Даже сейчас иногда ребята говорят, когда обсуждаем какой-нибудь репортаж: «Если бы Розанов услышал, что я сказал или что сделал, мне бы досталось. Я бы вернулся в комнату, там бы сидел Дяденька, который спустил бы свои очки на нос и сказал исподлобья: «Ну и что это сейчас было, Нагучев? Думаешь эти твои пятые немецкие лиги кому-нибудь, кроме тебя интересны? Ты давай об игре больше!» – рассказал Роман Нагучев.

«Два года с нами нет Юры Розанова. Еще два года он боролся с болезнью. Но помимо этого – жил. Они прожили эти два года вместе с его супругой Жанной, дыша полной грудью. Да, тратя силы, время, средства на лечение. Но при этом, в другие моменты, как будто вбирая легкими воздуха больше, чем обычно. 

Прогноз с самого начала не был утешительным, но эти два года не стали месяцами приготовления к худшему. Это были два года наслаждения жизнью. С поправкой на тяготы, которые несла болезнь. То, как Юра и Жанна, прожили друг для друга эти два года – большой урок для нас. Не менее значительный, чем те профессиональные уроки, которые Розанов преподал нам.  

Любовь сильнее смерти. Спасибо Юре и Жанне, что помогли нам убедиться в этом», – сказал Михаил Моссаковский.

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24 комментария

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Tigo_Volchara93
Последний из комментаторов в рус футболе
R.I.P
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Rhett Butler
Светлая память Дядюшке...
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Алар
Похвально, но почему только Розанов? У Маслаченко поболе афоризмов было!
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Toni_Montana
«Угловой… Не хуже и не лучше других стандартов»

«От ворот, от печки, что называется, команда начнет свою атаку».

«Заговорился ваш покорный слуга, заговорился, а мяч-то уже у соперника».
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Beriya
Не когда не забуду финал ЮЧМ по хоккею Канада-России 2011 года с его комментариями, вечная память!!!
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Toscano
Я помню еще как он говорил про аргентинского Вингера Депортиво Туру Флореса году эдак в 2000-м: "Первый тайм Флорес провел в роли памятника самому себе"
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Александр Жердин
Вечная память Юрию Альбертовичу Розанову. Он был комментатором "старой формации", не кричал, а именно комментировал футбол. Слушая его, у меня лично возникало чувство рассказа старого друга. Очень любил его репортажи. Простите, но сейчас таких комментаторов просто нет. Впрочем, повторюсь, это лично моё мнение.
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Сергей Шарапов
Хосеп Гвардиола, ты у спортивной судьбины должник и стаканом не отделаешься!

Юрий Альбертович как в воду глядел
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Классный руководитель
Лучший был в своем жанре!!!!
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Средний палец Кирана Тирни
Комментаторский эфир матча Арсенал Барселона 2011 необходимо слушать хоть бы для услады ушей от Розанова. А озвучка серии фифа - Олимп для российского комментатора.
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Dr.aydar
«Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьёт он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается».
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Вчера - не сегодня
«Думаю, надо бить и забивать!»

Его комментарии в сердечке.
+6
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opcondos
Ответ Arthurino
Красивая акция. Интересно, найдется ли место цитатам из FIFA? Вот форвард…
так про форварда из фифа как раз!
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Мирзоанис Якубов
Ну а мы в память о великом Дяденьке вновь скачаем старенькую FIFA, чтобы чуть пустить слезу по его легендарным комментариям...
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Dr.aydar
Офигеено было играть в фифа 11 под его комментарии
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Кеша
Вечная память! Талантливый был комментатор !
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Tun
Достойно
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Жаргал Шадапов
Лучший комментатор. Жаль что его больше нет с нами
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f0rmoceft
Эх как жаль, такой крутой комментатор был
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alexsem69
Красавцы👍
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Arthurino
Красивая акция. Интересно, найдется ли место цитатам из FIFA?

Вот форвард…
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ML26
Отличная акция.

Спасибо за детство Юрию Альбертовичу
+28
-2
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Mr.Alien
Ничего себе, уже 2 года прошло...
+9
-2
+7
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Kyancey
Что не фраза - то крылатое выражение! Легендарный комментатор!
Вечная память, Юрий Альбертович! Мы Вас помним!
+22
-1
+21
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