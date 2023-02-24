«Зенит» – главный клуб в России и обязан из года в год подтверждать статус. Я приехал, чтобы побеждать всегда и везде». Клаудиньо о целях

Теги Зенит премьер-лига Россия Клаудиньо Футбол

Клаудиньо рассказал о целях «Зенита» в этом сезоне.

– Какие цели вы ставите перед собой в весеннем отрезке сезона?

– Главная задача – чемпионство, которое принесет на эмблему клуба вторую звезду. Полтора года назад я приехал в «Зенит» как раз для того, чтобы побеждать всегда и везде. «Зенит» – большой, главный клуб в России, обязанный из года в год подтверждать свой статус.

В свой первый же сезон в РПЛ мне удалось стать чемпионом, поэтому сейчас мои личные и общекомандные цели не изменились: наращивать обороты и завоевывать все возможные титулы, становиться частью большой истории петербургского клуба, – сказал полузащитник «Зенита».

В текущем сезоне Мир РПЛ Клаудиньо провел 14 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его подробную статистику можно найти здесь.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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20 комментариев

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Дважды_Герой
Ответ Виктор Литвинов
Зенит ненавидимый всей страной клуб. И не из за спортивной составляющей
Именно об этой стране пела Наташа Королёва..
https://www.youtube.com/watch?v=7G-4stvjEwQ
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Дважды_Герой
Ответ Ростов-на-Дону
Куда пропал мой честный коммент, что "проект" презирает вся страна?!
Видимо, он был нечестный..
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Дважды_Герой
Ответ Тайосич
Сообщите, наконец, Клаудиньо, что каких-то 15-18 лет назад у Зенита за всю историю было 3 трофея. Главный клуб... Смешно просто. Это придворный клуб нынешний власти России, не больше.
Вопрос из категории География: Где находится "двор нынешний власти России", в каком городе?
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Тайосич
Сообщите, наконец, Клаудиньо, что каких-то 15-18 лет назад у Зенита за всю историю было 3 трофея. Главный клуб... Смешно просто. Это придворный клуб нынешний власти России, не больше.
0
-1
-1
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Ростов-на-Дону
Ответ Амин Чич
Текст писал Боярский или Орлов?
Дзюба
0
-2
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Ростов-на-Дону
Куда пропал мой честный коммент, что "проект" презирает вся страна?!
0
-4
-4
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Виктор Литвинов
Зенит ненавидимый всей страной клуб. И не из за спортивной составляющей
+5
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Михаил Савченко
Ответ SMART789
В Москве пожар сегодня, будьте острожны
Весь день не заходил на сайт, а тут, оказывается, зарево, да каких я давно не видел! Насколько же людям завидно! И главное ни один не признается, что завидно) А ведь видно это - чем ярче полыхает, тем сильнее зависть в душе.
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Omega-3
Ответ Александр Киричев
так и есть Зенит-единственный клуб в России !!
Единственный по-настоящему профессиональный.
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.ru
Главная задача – чемпионство, которое принесет на эмблему клуба вторую звезду...
и Зенит нашёл прекрасный способ мотивировать своих игроков...
но можно пойти ещё дальше... лишать гражданства тех кто не справляется
и первый кто приходит на ум... Чистяков
+1
-3
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Peter Parker
Ответ Александр Киричев
так и есть Зенит-единственный клуб в России !!
Да что уж там в России, во всем Санкт-Петербурге
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WSW
Ответ SMART789
В Москве пожар сегодня, будьте острожны
опять не догорит
+5
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Александр Киричев
так и есть Зенит-единственный клуб в России
!!
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Александр Жердин
А для меня удовольствие наблюдать за игрой Клаудиньо. Он не работает на поле, он - творит.
+7
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SMART789
В Москве пожар сегодня, будьте острожны
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Spb.ru
хорошо изложил, молодец.
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Kanan Jarrus
🤢🤮
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Николай Иванов
🤮🤮🤮
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Амин Чич
Текст писал Боярский или Орлов?
+5
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Дмитрий9779
Спасибо за добрые слова.Так и должен думать профессионал,который уважает клуб и контракт.
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