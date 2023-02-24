«Зенит» – главный клуб в России и обязан из года в год подтверждать статус. Я приехал, чтобы побеждать всегда и везде». Клаудиньо о целях
Клаудиньо рассказал о целях «Зенита» в этом сезоне.
– Какие цели вы ставите перед собой в весеннем отрезке сезона?
– Главная задача – чемпионство, которое принесет на эмблему клуба вторую звезду. Полтора года назад я приехал в «Зенит» как раз для того, чтобы побеждать всегда и везде. «Зенит» – большой, главный клуб в России, обязанный из года в год подтверждать свой статус.
В свой первый же сезон в РПЛ мне удалось стать чемпионом, поэтому сейчас мои личные и общекомандные цели не изменились: наращивать обороты и завоевывать все возможные титулы, становиться частью большой истории петербургского клуба, – сказал полузащитник «Зенита».
В текущем сезоне Мир РПЛ Клаудиньо провел 14 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его подробную статистику можно найти здесь.
Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?
https://www.youtube.com/watch?v=7G-4stvjEwQ
и Зенит нашёл прекрасный способ мотивировать своих игроков...
но можно пойти ещё дальше... лишать гражданства тех кто не справляется
и первый кто приходит на ум... Чистяков
!!