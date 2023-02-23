Уайтмэн продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2025 года. Он сыграл 8 минут в единственном матче за клуб

продлил контракт с « ».

Новое соглашение вратаря рассчитано до 2025 года.

Последние два года 24-летний игрок провел в аренде в шведском « ». В декабре 2022 года вратарь вернулся в «Тоттенхэм».

С 2016 года Уайтмэн провел всего 1 матч за основную команду «Тоттенхэма», выйдя на замену на 82-й минуте матча против «Лудогорца» в ноябре 2020 года.

Фото: tottenhamhotspur.com