Уайтмэн продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2025 года. Он сыграл 8 минут в единственном матче за клуб

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Алфи Уайтмэн продлил контракт с «Тоттенхэмом».

Новое соглашение вратаря рассчитано до 2025 года.

Последние два года 24-летний игрок провел в аренде в шведском «Дегерфорсе». В декабре 2022 года вратарь вернулся в «Тоттенхэм».

С 2016 года Уайтмэн провел всего 1 матч за основную команду «Тоттенхэма», выйдя на замену на 82-й минуте матча Лиги Европы против «Лудогорца» в ноябре 2020 года.

Фото: tottenhamhotspur.com

8 комментариев

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pantriashvili
Аналог Ротенберга 😄😄😄
0
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ManuCherry
Ответ ponogam
Третий скорее Остин
Да, но он вроде тоже был третьим в своё время)
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ponogam
Ответ ManuCherry
Он третий
Третий скорее Остин
+1
0
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ManuCherry
Ответ Тиджани Бабангида
Такова участь второго голкипера.
Он третий
0
0
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6tspey7tb5
УайтМэн лайв меттерс
+11
-1
+10
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Under
Ответ Тиджани Бабангида
Такова участь второго голкипера.
Да какой он второй.
За последние два месяца он даже в тех матчах, где Форстер играл, пару раз буквально в заявку попал.
Так что четвёртый, выходит.
+4
0
+4
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Тиджани Бабангида
Такова участь второго голкипера.
+1
0
+1
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Борис Куркин
Действительно не блэк
+8
-1
+7
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