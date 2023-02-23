Уайтмэн продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2025 года. Он сыграл 8 минут в единственном матче за клуб
Алфи Уайтмэн продлил контракт с «Тоттенхэмом».
Новое соглашение вратаря рассчитано до 2025 года.
Последние два года 24-летний игрок провел в аренде в шведском «Дегерфорсе». В декабре 2022 года вратарь вернулся в «Тоттенхэм».
С 2016 года Уайтмэн провел всего 1 матч за основную команду «Тоттенхэма», выйдя на замену на 82-й минуте матча Лиги Европы против «Лудогорца» в ноябре 2020 года.
Фото: tottenhamhotspur.com
За последние два месяца он даже в тех матчах, где Форстер играл, пару раз буквально в заявку попал.
Так что четвёртый, выходит.