«Вильярреал» продлит контракт Ефремовым до 2026 года с опцией продления еще на сезон

Теги сборная России U-21 Вильярреал Ла Лига Сборная России по футболу Вильярреал U-19 Футбол

«Вильярреал» продлит контракт с российским защитником Антоном Ефремовым.

По информации Фабрицио Романо, новое соглашение с 19-летним игроком молодежной сборной России будет рассчитано до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон. Переговоры находятся на завершающей стадии.

Ефремов – воспитанник академии «Вильярреала». Сейчас он выступает за молодежную команду.

Игрок «Вильярреала» Ефремов о ценах в Испании: «Продукты заметно подорожали, процентов на 15-30. Стараемся чаще ходить на рынок, там подешевле»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Ответ Надоело париться в бане
А куда делся Иосифов? Позиционировали его чуть ли не как звезду второй команды подлодки, а чет пропал из виду паренёк.
В этом сезоне всего 9 матчей провёл. Видимо с выходом второй команды в Сегунду пришли более сильные игроки, и он сел на лавку. А может быть травмы были, инфы как таковой нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Впервые слышу про такого
Иосифов там помню бегает ещё
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Надоело париться в бане
А куда делся Иосифов? Позиционировали его чуть ли не как звезду второй команды подлодки, а чет пропал из виду паренёк.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий