«Вильярреал» продлит контракт Ефремовым до 2026 года с опцией продления еще на сезон

«Вильярреал» продлит контракт с российским защитником Антоном Ефремовым.

По информации Фабрицио Романо, новое соглашение с 19-летним игроком молодежной сборной России будет рассчитано до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон. Переговоры находятся на завершающей стадии.

Ефремов – воспитанник академии «Вильярреала». Сейчас он выступает за молодежную команду.

Игрок «Вильярреала» Ефремов о ценах в Испании: «Продукты заметно подорожали, процентов на 15-30. Стараемся чаще ходить на рынок, там подешевле»