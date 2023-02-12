Товарищеские матчи. «Локомотив» сыграет с «Уралом», «Динамо» против «Олимпика» из Ташкента
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи во время зимней паузы.
Товарищеские матчи
«Химки» Россия – «Мактаарал» Казахстан – 1:3 (1:3, второй тайм)
Гол «Химок»: 1:2 – Долгов (29, с пенальти).
«Химки» (первый тайм): Гудиев, Дзантиев, Казанцев, Идову, Котев, Ышык, Каргинов, Бикел, Дулаев, Садыгов, Долгов.
«Динамо» Россия – «Олимпик Ташкент» Узбекистан – 0:0 (0:0, второй тайм)
«Динамо» (первый тайм): Шунин, Паршивлюк, Маричаль, Осокин, Ласксальт, Норманн, Сулаквелидзе, Александров, Грулев, Макаров, Тюкавин.
«Локомотив» – «Урал» – 16:30
«Пари НН» – «Шинник» – 17:00
«Динамо» – «Химки» – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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