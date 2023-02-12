Товарищеские матчи. «Локомотив» сыграет с «Уралом», «Динамо» против «Олимпика» из Ташкента

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Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи во время зимней паузы.

Товарищеские матчи

«Химки» Россия – «Мактаарал» Казахстан – 1:3 (1:3, второй тайм)

Гол «Химок»: 1:2 – Долгов (29, с пенальти).

«Химки» (первый тайм): Гудиев, Дзантиев, Казанцев, Идову, Котев, Ышык, Каргинов, Бикел, Дулаев, Садыгов, Долгов.

 

«Динамо» Россия – «Олимпик Ташкент» Узбекистан – 0:0 (0:0, второй тайм)

«Динамо» (первый тайм): Шунин, Паршивлюк, Маричаль, Осокин, Ласксальт, Норманн, Сулаквелидзе, Александров, Грулев, Макаров, Тюкавин.

 

«Локомотив» – «Урал» – 16:30

 

«Пари НН» – «Шинник» – 17:00

 

«Динамо» – «Химки» – 17:00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Пако
На безрыбье и рак рыба ...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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