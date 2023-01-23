Педри про 1:0 с «Хетафе»: «Нам не хватало ритма, нужно научиться закрывать матчи. Очень важные три очка»
Педри прокомментировал победу «Барселоны» над «Хетафе» (1:0).
«Хетафе» – очень сложная команда, она оставляет очень мало пространства. Нам удалось забить гол, у нас был мяч, но нам не хватало ритма.
Тем не менее, я, конечно же, доволен победой. Нам нужно научиться закрывать [матчи], это по-прежнему не всегда удается. Эти три очка были очень важны. Также хочу поздравить капитана [Серджи Бускетса] с 700-м матчем [за клуб]», – сказал полузащитник «Барселоны».
Также Педри объяснил празднование гола, во время которого он приложил руку к голове, делая жест, напоминающий бритье.
«Празднование посвящено моему двоюродному брату Абрахаму – он лысый. Я хотел посвятить этот гол ему», – сказал Педри.
«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 44 очка в 17 матчах. «Реал Мадрид», одержавший победу над «Атлетиком» (0:2), по-прежнему отстает на 3 очка.
Именно благодаря Марку,Барселона побила свой рекорд: пропустили всего 6 мячей в стартовых 17 матчах,такого никогда не было у клуба! Надеюсь вся команда продолжит радовать нас! Всё самое интересное впереди)