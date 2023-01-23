Педри про 1:0 с «Хетафе»: «Нам не хватало ритма, нужно научиться закрывать матчи. Очень важные три очка»

Педри прокомментировал победу «Барселоны» над « » (1:0).

«Хетафе» – очень сложная команда, она оставляет очень мало пространства. Нам удалось забить гол, у нас был мяч, но нам не хватало ритма.

Тем не менее, я, конечно же, доволен победой. Нам нужно научиться закрывать [матчи], это по-прежнему не всегда удается. Эти три очка были очень важны. Также хочу поздравить капитана [ ] с 700-м матчем [за клуб]», – сказал полузащитник «Барселоны».

Также Педри объяснил празднование гола, во время которого он приложил руку к голове, делая жест, напоминающий бритье.

«Празднование посвящено моему двоюродному брату Абрахаму – он лысый. Я хотел посвятить этот гол ему», – сказал Педри.

« » лидирует в турнирной таблице , набрав 44 очка в 17 матчах. «Реал Мадрид», одержавший победу над «Атлетиком» (0:2), по-прежнему отстает на 3 очка.