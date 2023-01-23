Педри про 1:0 с «Хетафе»: «Нам не хватало ритма, нужно научиться закрывать матчи. Очень важные три очка»

Теги Барселона Хетафе Ла Лига Серджи Бускетс Педри Футбол

Педри прокомментировал победу «Барселоны» над «Хетафе» (1:0).

«Хетафе» – очень сложная команда, она оставляет очень мало пространства. Нам удалось забить гол, у нас был мяч, но нам не хватало ритма.

Тем не менее, я, конечно же, доволен победой. Нам нужно научиться закрывать [матчи], это по-прежнему не всегда удается. Эти три очка были очень важны. Также хочу поздравить капитана [Серджи Бускетса] с 700-м матчем [за клуб]», – сказал полузащитник «Барселоны».

Также Педри объяснил празднование гола, во время которого он приложил руку к голове, делая жест, напоминающий бритье.

«Празднование посвящено моему двоюродному брату Абрахаму – он лысый. Я хотел посвятить этот гол ему», – сказал Педри.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 44 очка в 17 матчах. «Реал Мадрид», одержавший победу над «Атлетиком» (0:2), по-прежнему отстает на 3 очка.

5 комментариев

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Экселлент
Ну что мы имеем, Педри забивает 2 матча подряд,хорошо прессинговал,зарабатывал на себе фолы,делал много полезного, но очень много брака,видна была усталость,по оценкам лучший игрок матча,но для меня лучшим был Марк!
Именно благодаря Марку,Барселона побила свой рекорд: пропустили всего 6 мячей в стартовых 17 матчах,такого никогда не было у клуба! Надеюсь вся команда продолжит радовать нас! Всё самое интересное впереди)
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Дмитрий Яруллин
Тер Стегену не забудь проставиться )
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GuruFutbola
Педри уникум! Такой алмаз очень повезло найти, страшно представить, как он будет кошмарить соперников, когда выйдет на пик)
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!Sc@ryClown!
Педри сильнейший полузащитник Примеры последние 2 года
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Фанат Аль-Насра
Педри лютый бриллиант ,конечно
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