Бетис – Барселона 12.1.2022 Суперкубок Испании, прогноз на футбольный матч

Второй полуфинал Суперкубка Испании также пройдет на стадионе короля Фахда, но уже 12 января. В этом полуфинале встретятся «Бетис» и «Барселона». Для обеих команд этот Суперкубок будет не только разогревом перед возобновлением прежнего темпа Ла Лиги, но и подготовкой к играм Лиги Европы. В какой форме находятся игроки клубов, особенно те, кто играл в Катаре?

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Бетис

Так уж случилось, что два игрока клуба попали в заявку той самой сборной Аргентины. Этими счастливчиками стали Херман Песселья и Гидо Родригес: первый трижды выходил на замену в матчах против Польши, Нидерландов и Франции, а второй сыграл против Мексики, уступив на 57-й минуте место будущему герою встречи Энцо Фернандесу. Также на мундиале выступили еще три представителя «Бетиса» – мексиканец Андрес Гуардадо (сыграл как раз против Родригеса, но на поле провёл 42 минуты), сенегалец Юссуф Сабали (все четыре матча) и португалец Вильям Карвалью (сыграл все матчи сборной, кроме рокового четвертьфинала против Марокко). Очевидно, что впечатления у них будут не самые приятные от Катара.

В канун Суперкубка Испании в активе «Бетиса» 4 место Ла Лиги, дающее ему пропуск в Лигу Чемпионов, и 28 очков. Что касается Лиги Европы, то они выиграли свою группу, опередив «Рому», а потому у них будет больше времени на подготовку, поскольку их противник определится только после стыковых матчей. Где, к слову, будет играть «Барселона»… В Кубке Испании у «зелёно-белых» тоже нет проблем: в первом раунде они победили «Ибицу Питиусас» со счетом 4:1.

Барселона

«Барселона» делегировала больше всех игроков на чемпионат мира из футбольных клубов – 17 человек. По одному голу забили Андреас Кристенсен, Френки де Йонг, Мемфис Депай и Гави, по два – Роберт Левандовски и Ферран Торрес. 5 матчей на турнире сыграл Рафинья, 6 матчей – Жюль Кунде, 7 – Усман Дембеле. На поле не вышли ни разу только Рональд Араухо, Марк-Андре тер Стеген (для них турнир закончился уже на групповом этапе) и Эрик Гарсия (он и еще семь игроков покинули турнир, попав на Марокко в 1/8 финала). Ну и отметим – никто из 17 числившихся в том составе не был в заявке сборной Аргентины. Хотя вся Каталония болела, прежде всего, за свою легенду номер 10, и дождалась победы.

Возвращаясь к делам клубным, отметим, что «Барса» снова в игре, занимая первое место в чемпионате и опережая «Реал» на 3 очка. Но «Барселоне» скоро еще предстоят стыковые встречи против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, куда она выпала из лигочемпионской группы. Год назад «Барса» проиграла будущему триумфатору в лице «Айнтрахта», что стало смягчающим обстоятельством. Но второй раз подряд провал в еврокубках фанаты точно не простят.

В Кубке Испании против скромного клуба «Интерсити» она выиграла только в овертайме со счетом 4:3 (все три гола ей забил Ориоль Солдевила, как раз воспитанник клубной академии «Ла Масия»), и это говорит о том, что команде нужна собранность даже против аутсайдеров. В канун матча против «Бетиса» испанскому гранду нужно подготовиться тщательно: игра в Суперкубке может определить то, каким путем пойдет «Барселона» во второй половине текущего сезона. Ну а для зрителей стоит напомнить, что еще нет никаких гарантий того, что в финале будет очередное Эль-Класико.

Прогноз

Очевидно, что здесь преимущество будет перед игрой именно на стороне «Барселоны» вне зависимости от того, какое количество игроков основы клуба выйдет в стартовом составе на матч. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает следующие кэфы на события встречи команд: кэф 1.28 на победу команды Хави вне зависимости от времени матча (основное время, овертайм или даже серия пенальти) против кэфа 3.7 на сенсацию от команды Мануэля Пеллегрини. Исключать нельзя ничего, особенно после кубкового поединка «Барселоны», где играли и те, кому тоже предстоит матч в основе. Но если говорить о том, что будет зафиксировано в основное время матча, то явное преимущество именно за «Барсой»: 1.59 на ее победу, 4.4 на ничью и переход в овертайм, 5.4 на «Бетис».

Поскольку центр поля и атакующая линия у «Барселоны» выше, логично будет поставить на ее индивидуальный тотал. Предлагаются коэффициенты 1.55 на тотал «Барселоны» выше 1.5 и 1.44 на ее тотал ниже 2.5. Очевидно, что двух голов при игре первым номером вполне хватит, если «Бетису» не удастся пройти оборонительные рубежи. Если в составе будут Гави и Педри, то фактически финал с участием «Барселоны» гарантирован. В то же время «Бетис» без забитых голов вряд ли уйдет с поля: коэффициент 1.52 на его тотал больше 0.5 дает такую надежду. Да и играющий в составе «зелёно-белых» 41-летний Хоакин в борьбе неуступчив. Вопрос в том, кто отличится у «Бетиса»: лучший бомбардир клуба Борха Иглесиас (8 мячей) последний раз отличился в 12-м туре против «Реал Сосьедад», а пока что более предпочтителен Виллиан, сделавший дубль в кубковой встрече. В целом же можно поставить на голы обеих команд с коэффициентом 1.72 («обе забьют – да»).

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 (кэф 1.55)

Эта игра может определить для обеих команд то, в каком ключе пройдет вторая половина сезона и в Ла Лиге, и в еврокубках. К слову, у «Бетиса» времени до 1/8 финала Лиги Европы целый вагон, а «Барселоне» еще до этой стадии надо дойти. Но что касается финала Суперкубка, то скажем прямо – у «зелёно-белых» шансов на него и так мало, а вот «Барселона», если не случится что-то сверхъестественное, решит легко вопрос выхода в финал. И возможно, забьет не один мяч.

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Где смотреть матч Бетис – Барселона