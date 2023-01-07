Где смотреть Бетис – Барселона, во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Испании 12 января

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В четверг, 12 января, сыграют Бетис и Барселона в полуфинале Суперкубка Испании по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе King Fahd International Stadium.
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Бетис: все новости

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Суперкубок Испании по футболу: все новости

Прогноз на матч Бетис – Барселона

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