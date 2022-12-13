35-летний Лейва из-за аритмии отстранен от тренировок «Гремио»

Полузащитник из-за проблем с сердцем прервал подготовку к сезону.

Бразильский клуб сообщил, что в ходе обследования у бывшего футболиста «Ливерпуля» и «Лацио» выявлены изменения сердечного ритма. В связи с этим хавбек отстранен от тренировок.

Лейве назначены дополнительные обследования, после чего он при необходимости пройдет курс лечения.

В 2022 году 35-летний игрок провел за «Гремио» 22 матча в чемпионате и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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