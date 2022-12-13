Роберт Ярни: «Аргентинцы любят провоцировать, чтобы соперники удалялись. Надеюсь, Хорватия не попадет в эти ловушки»
Роберт Ярни заявил, что сборная Аргентины любит провоцировать соперников.
Бывший полузащитник сборной Хорватии высказался о предстоящем полуфинальном матче ЧМ-2022.
– Теперь пришло время сыграть против Аргентины и Месси, которые находятся на подъеме. На ваш взгляд, это будет более или менее сложно, чем против Бразилии?
– Что я могу сказать об Аргентине, так это то, что они любят провоцировать. Они провоцируют, чтобы соперники удалялись. В своей стране они играют в очень жесткий футбол, с большим количеством сильных подкатов. Это в их стиле.
У нас все по-другому, и я надеюсь, что мы не попадем в эти ловушки.
– Они также храбрые игроки и бойцы…
– Да. Так и есть, но это нечто другое. Это другой взгляд на футбол, – сказал Ярни.
Матч Аргентина – Хорватия состоится сегодня, 13 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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