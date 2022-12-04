«Малком – футболист мирового уровня. Он выделяется в РПЛ». Семшов об игроке «Зенита»

поделился впечатлениями от осенней части Мир .

— «Оренбург» произвел приятное впечатление в первой части сезона. Особенно после проигрыша 0:8 команда преобразилась. ярко смотрелся в домашних матчах и на выезде.

— Какого игрока вы могли бы выделить?

— Безусловно, это . У него есть изюминка – это дриблинг, игра один в один. Малком может обострить момент. Это футболист мирового уровня, который выделяется в нашем чемпионате, – сказал экс-игрок сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ