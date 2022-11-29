Бил возглавил «Рейнджерс», покинув «Куинз Парк Рейнджерс»

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Майкл Бил назначен главным тренером «Рейнджерс».

42-летний специалист покинул должность главного тренера «Куинз Парк Рейнджерс» и подписал с шотландским клубом соглашение, рассчитанное до 2026 года. Также к тренерскому штабу «Рейнджерс» присоединятся Нил Бэнфилд, Гарри Уотлинг и Дэмиан Мэтью.

Ранее Бил работал помощником Стивена Джеррарда в тренерском штабе «Рейнджерс» и «Астон Виллы».

Первый официальный матч под руководством Била «Рейнджерс» проведет 15 декабря против «Хиберниана». 10 декабря команда проведет товарищеский матч с «Байером».

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