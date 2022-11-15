«Локомотив» заказал проведение аудита за 5,1 млн рублей

заказал проведение аудита за 5,1 миллиона рублей.

Запись была размещена на портале Госзакупок, заказ опубликовали 8 сентября.

«Согласно законам и уставу предприятия, стандартный аудит проводится раз в год. При этом он иногда может проводиться в два этапа: по итогам 9 месяцев и потом уже по итогам года. Так легче аудиторам. Соответственно, контракт заключается до аудита. Значит, если закупка в сентябре, – тогда все логично.

Надо всегда смотреть объем работы и требования к аудиторской компании. Если включается отчетность по российским стандартам, МСФО и еще отчетность для лицензирования, к тому же есть требование, чтобы компания была из топ-10, то цена вполне адекватная», – сказал бывший исполнительный директор «Локомотива» .

Как пишет «РБ Спорт», первоначально клуб оценил работу в 6,2 миллиона рублей. 2,28 млн рублей из этой суммы должен был составить аудит годовой финансовой отчетности.

Еще 1,74 млн рублей клуб планировал заплатить за проведение специального аудита для прохождения лицензирования РФС. По итогам тендера «Локомотив» выбрал компанию, которая предложила за работу 5,1 млн рублей.