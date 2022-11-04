Унаи Эмери: «Мечта – выиграть титул с «Астон Виллой» и сыграть с ней в еврокубках»

изъявил желание выиграть титул вместе с «Астон Виллой».

Испанский специалист возглавил команду по ходу сезона АПЛ, перейдя из «Вильярреала».

«Моя мечта – выиграть титул с «Астон Виллой». Это мой личный вызов. Вторая мечта в моем списке – сыграть с клубом в еврокубках.

Но сейчас мы думаем только о предстоящем матче, потому что команда находится не на самой хорошей позиции в таблице, поэтому каждая игра даст нам много информации о футболистах», – сказал Эмери.

На данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице . В матче 15-го тура команда сыграет с «Манчестер Юнайтед».