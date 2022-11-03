«Ювентус» проиграл 5 из 6 матчей в группе Лиги чемпионов – худший результат клуба в истории
«Ювентус» выдал худшее в своей истории выступление в группе Лиги чемпионов.
Команда тренера Массимилиано Аллегри проиграла пять из шести матчей и одержала одну победу – над «Маккаби». В 6-м туре поражение «Юве» нанес «ПСЖ» (1:2).
Три очка в 6 турах группового этапа Лиги чемпионов – худший результат в истории «Ювентуса».
У «Юве» и «Маккаби» по три очка, но у туринцев лучше разница мячей – -4 против -14. Поэтому «Ювентус» занял 3-е место в таблице группы Н.
В следующем году «бьянконери» сыграют в стыковых матчах Лиги Европы.
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