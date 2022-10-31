Сочи – Спартак 05.11.2022 МИР РПЛ, прогноз на футбольный матч

Второй круг чемпионата России стартует с принципиальнейшего матча «Сочи» — «Спартак». Команды сыграют 5 ноября в Сочи на поле стадиона «Фишт». Начало встречи в 14:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: Победа «Спартака» за 2,14, победа «Спартака» с форой 0 за 1,55, обмен голами за, ТБ2,5 за 1,53, ТБ2,5 за 1,60.

Команды поменялись местами если сравнивать два последних сезона. «Сочи» вместо борьбы за топ-3 постепенно опускается во вторую половину турнирной таблицы и все ближе к зоне стыковых игр. «Спартак» после неудачного сезона 2021/2022 преобразился и ведет борьбу за лидерство в чемпионате, отставая от «Зенита» на 7 очков. В сезоне 2021/2022 «Сочи» выиграл оба матча. В первом туре «Спартак» был сильнее 3:0 и в предстоящей встрече выступает фаворитом. Ниже коэффициенты на игру от БК «Лига Ставок».

«Сочи» неудобный соперник для красно-белых и черноморцы шли на серии из пяти игр без поражений в очных встречах. Прогноз на матч «Сочи» — «Спартак» поможет оценить перспективы хозяев на победу, узнать форму команд, последние результаты, коэффициенты и интересные статистические тренды.

«Сочи»

«Сочи» завершил первый круг чемпионата России домашним матчем с «Уралом». Хозяева забили первыми. Открыл счет в матче Кристиан Нобоа, реализовав пенальти на 28 минут. Еще до перерыва гости сравняли счет. Юрий Газинский забил на 32 минуте после розыгрыша углового. Во втором тайме «Урал» вышел вперед. На 73 минуте пенальти реализовал Алексей Каштанов. «Сочи» сравнял счет спустя три минуты благодаря голу Муссы Сиссако. Итоговый счет встречи 2:2. Статистические данные матча «Сочи» — «Урал»:

xG 1,75:2,08;

удары 10:15;

удары в створ 4:7;

угловые 5:6;

атаки 82:78;

опасные атаки 31:36;

навесы 22:15.

Ничья с «Уралом» стала первой игрой за последние четыре с набранными очками. До этого у команды было три поражения. Всего в 10-ти официальных играх 6 поражений, 2 ничьи и 2 поражения. Разница голов 14:25. В 7 играх отличились обе команды, в 8 матчах было забито три и более гола. В рамках РПЛ у «Сочи» по 6 побед и поражений, 3 ничьи. разница голов 24:31. С 21 очков черноморцы на девятом месте. Результаты «Сочи» в матчах РПЛ розыгрыша 2022/2023.

По итогам первого круга «Сочи» входит в число трёх команд, кто не проиграл дома. В 7 встречах у подопечных Вадима Гаранина 5 побед и 2 ничьи. Разница голов 17:7. С 17 очками клуб на пятом месте. На выезде черноморский набрал всего 4 очка при разнице голов 7:24. Это 13-й результат в турнире.

Самые результативные игроки «Сочи» в сезоне:

Кристиан Нобоа — 10 голов и 1 голевая передача;

Георгий Мелкадзе — 4 гола и 1 голевая передача;

Никита Бурмистров — 1 гол и 4 голевые передачи;

Владислав Сарвели — 4 гола;

Артем Макарчук — 4 голевые передачи.

Макарчук, Бурмистров, Нобоа и Мелкадзе набрали все результативные действия в матчах чемпионата России.

Из-за проблем со здоровьем не сыграет голкипер Денис Адамов и полузащитник Викторьен Агбан. Он пропустит остаток осенней части чемпионата. Ориентировочные сроки возвращения в строй в марте 2023 года. Центральный защитник Ваня Дркушич пропускает матч из-за дисквалификации. Он второй в команде по игровому времени.

«Спартак»

В заключительной игре первого круга «Спартак» провел сложное дерби с «Торпедо». Игра на домашней арене завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Хозяева забили только во втором тайме. Автором единственного гола стал Квинси Промес. Автор голевой передачи Александр Соболев. «Спартак» владел преимуществом в матче и мог забить больше чем 1 гол. Где-то не хватило везения, где-то прекрасно сыграл голкипер гостей Александр Довбня. Статистические показатели матча «Спартак» — «Сочи»:

xG 3,33:0,44;

удары 13:7;

удары в створ 8:1;

угловые 5:4;

атаки 89:71;

опасные атаки 51:38;

навесы 13:13.

Для красно-белых игра стала девятой без поражений во всех турнирах. В десяти встречах у столичного клуба 8 побед, 1 ничья и 1 поражение. Обе потери очков в гостевых играх. Разница голов 26:10. В 5 встречах отличились обе команды, в 8 матчах прошла ставка на ТБ2,5. В рамках чемпионата России у «Спартака» 10 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Разница голов 37:16. Результаты «Спартака» в чемпионате России 2022/2023.

В турнирной таблице РПЛ столичный клуб на втором месте с 32 очками. Отставание от «Зенита» 7 баллов. Отрыв, от занимающих третье и четвертое место ЦСКА с «Ростовом», три балла. По игре в гостях «Спартак» на втором месте в чемпионате России. В 8 встречах у красно-белых 4 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Разница голов 17:11. «Спартак» самая результативная гостевая команда турнира. Всего за первый круг «Спартак» забил 37 раз. Лучше результативность у «Зенита» (44). Если брать последние годы, то красно-белые провели лучший первый круг.

Самые результативные игроки «Спартака» в сезоне:

Квинси Промес — 15 голов и 6 голевых передач;

Александр Соболев — 9 голов и 6 голевых передач;

Шамар Николсон — 4 гола;

Роман Зобнин — 3 гола и 1 голевая передача;

Павел Мелешин — 3 гола.

В рамках чемпионата России у Промеса 12+6, у Соболева 7+6. Промес единоличный лидер бомбардирской гонки. У Владимира Сычевого и Малкома по 11 мячей. Соболев лучший по количеству передач в сезоне.

Новых имен в списке травмированных нет. Из-за проблем со здоровьем не сыграют Виктор Мойзес, Кристофер Перейра и Наиль Умяров. Руслан Литвинов должен восстановиться от травмы, но его участие в матче под вопросом. Дисквалифицированных нет.

Личные встречи

Всего команды сыграли 10 матчей. Баланс побед 5:4 в пользу «Спартака», при одной ничьей. Три победы столичного клуба пришлись на товарищеские матчи.

Если брать игры чемпионата России, то у «Сочи» 4 победы. Две победы у «Спартака» и одна игра завершилась вничью. Разница голов 9:7 в пользу «Сочи». Три последние игры прошли с тремя забитыми голами.

Прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Спартак»

В последних играх команд в чемпионате России можно выделить следующие статистические тренды:

Победа «Спартака» с форой 0 за 1,55 — «Спартак» не проигрывает с форой 0 в 6 из 8 гостевых матчей в РПЛ;

«Обе забьют — да» за 1,53 — обе команды отличились в 9 из 11 гостевых игр «Спартака» в чемпионате;

ИТБ0,5 «Сочи» в первом тайме за 2,10 — «Сочи» забивает в первом тайме в 7 домашних играх, «Спартак» проиграл первый тайм в 5 гостевых встречах;

ТБ2,5 за 1,60 — ставка сыграла в 13 из 15 матчей «Сочи» и 7 из 9 игр «Спартака».

«Сочи» оставшись без Владимира Федотова и ряда игроков основы не сумел перестроиться и подтвердить статус серебряного призера РПЛ. Под руководством Вадима Гаранина черноморский клуб успешно играет дома, но слабо проводит гостевые встречи. Как итог девятое место. «Спартак» после поражения от «Зенита» в Суперкубке 0:4 достаточно успешно стартовал в турнире и не столкнулся с серьезным игровым спадом на дистанции. Красно-белые заслуженно занимают первое место. «Спартак» одинаково успешно играет дома и в гостях. В матче с «Сочи» нет явного фаворита, но столичный клуб имеет преимущество как по исполнителям, так и в мотивации. Игра с «Торпедо» показала, что «Спартак» умеет выигрывать сложные матчи. Для ставки на игру можно выбрать обмен голами, ТБ2,5 и победу «Спартака» с форой 0.

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Где смотреть матч Сочи – Спартак