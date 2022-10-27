Йоканович о 7-м месте «Динамо»: «Для строительства команды нужно больше времени. Я здесь всего 4 месяца»

Главный тренер рассказал, за счет чего была преодолена 4-матчевая серия без побед.

«Здесь сложно однозначно ответить. Я в клубе всего 4 месяца. Для строительства команды мне нужно больше времени.

Более того, предполагалось, что не такое большое количество игроков покинет клуб. С этим, в частности, связано нестабильное начало сезона.

При всей сложности мы хорошо начали сезон — провели 8 встреч, не потерпев ни одного поражения. В команду пришли новые игроки и, конечно, им понадобилось какое-то время на адаптацию.

Сейчас шаг за шагом мы стараемся вывести качество нашей игры на более высокий уровень. В СМИ нас критикуют — это их работа. Наша же работа заключается в том, чтобы вдохновлять ребят. Сейчас нам нужно найти игровую стабильность», — сказал в эфире телеканала «Россия 24».

После 14 туров «Динамо» занимает в таблице Мир 7-е место.