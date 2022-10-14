Мактомини – первый игрок «МЮ» после Сульшера, забивший победный гол в добавленное время после выхода на замену в игре еврокубка

повторил достижение .

«Манчестер Юнайтед» победил «Омонию» (1:0) в матче 4-го тура группового этапа .

Мактомини появился на поле по ходу второго тайма, заменив на 81-й минуте Каземиро.

На второй добавленное минуте ко второму тайму хавбек забил мяч, который принес манкунианцам победу.

Таким образом, Мактомини стал первым футболистом после Сульшера (финал ЛЧ-1999), который забил победный гол в добавленное время в матче еврокубка.

Вратарь «Омонии» – супергерой вечера. Тащил против «МЮ» (12 сэйвов), но пропустил после 34-го удара