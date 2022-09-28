Гальтье о СМИ: «Когда дело касается «ПСЖ», стакан всегда наполовину пуст. Мы не должны позволить критике подавить нас»

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Кристоф Гальтье высказался о работе в «ПСЖ». 

«Я нахожусь в положении, когда за командой следят по всему миру. Нужно быть как можно более естественным в повседневном общении с игроками, следя за тем, чтобы все, что говорится, оставалось как можно более конфиденциальным, потому что впоследствии все сильно преувеличивается.

И в рамках этого освещения в средствах массовой информации я замечаю, что когда дело касается «ПСЖ», стакан всегда наполовину пуст, он никогда не бывает наполовину полон. Мы также должны быть очень осторожны и не позволять критике подавить себя. 

Я, честно говоря, думаю, что мы хорошо начали сезон. Игроки много улыбаются из-за результатов, но верно и обратное! Игроки улыбаются, поэтому у нас такие хорошие результаты!

Сплоченность команды очень важна, и у нас есть желание делать что-то вместе. Очень важный аспект – когда игроки приезжают сюда, в тренировочный центр, они по-настоящему рады прийти на работу, встретиться друг с другом, разговаривать и делиться чем-то новым каждый день.

Есть ли какой-то особый рецепт? Нет, я очень естественен, я очень откровенен с игроками, очень прямолинеен», – сказал главный тренер «ПСЖ» в интервью клубному каналу. 

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