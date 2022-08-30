Роман Широков: «Когда Сергеев выходит, у «Зенита» минус один игрок. Нападающий, играющий спиной к воротам, – не нападающий. Кассьерра на порядок сильнее»

раскритиковал манеру игры форварда .

– «Зенит» долго мучился с «Торпедо», там уже люди в воротах стояли… С «Уралом» команда включилась во втором тайме и все решили. Нужно переламывать тенденцию плохих игр на выезде. Есть проблема с нападающим.

– Какая?

– Сергеев забил с «Торпедо», но когда он выходит, у «Зенита» минус один игрок. Нападающий, который играет спиной к воротам – не нападающий. Не создает глубины атаки, не открывается вперед.

Да, он неплохо выглядит, когда в штрафной. Но он обедняет игру команды. Кассьерра на порядок сильнее, пока не получается с голами, но прорвет. Сергеев неплохо выходит на замену, под уже подуставших соперников, – сказал бывший полузащитник сборной России.