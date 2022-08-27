Берлускони после поражения «Монцы»: «У «Удинезе» было 12 игроков, включая судью. Это скандал, рефери свистел против нас»

раскритиковал арбитра после поражения «Монцы» от .

Матч 3-го тура Серии А завершился со счетом 1:2. проиграла все три матча на старте сезона.

«Неудачная игра, но у соперника было 12 человек. Судья был на их стороне, это настоящий скандал. Рефери Ди Белло следует называть Ди Брутто (Bello означает «красивый», а Brutto переводится как «уродливый» – прим. Sports.ru).

Победный гол должен был быть отменен из-за явного офсайда, и судья всегда свистел против нас, когда возникали спорные ситуации», – сказал президент «Монцы».

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло.