УЕФА против клубов Крыма в России, «Барсу» могут наказать за нарушение ФФП, Дюрэнт остается в «Бруклине», трансфер Карцева в «Динамо» отменен, «Матч ТВ» не покажет матчи украинских команд и другие новости

1. УЕФА по-прежнему против перехода крымских клубов в российский футбол.

2. «Барселону», «Ювентус», «Интер» и «Рому» могут наказать за нарушение ФФП. УЕФА должен огласить решение в сентябре.

3. Трансфер хавбека Эдена Карцева в «Динамо» отменен. Московский клуб не смог перевести деньги в срок, хотя 12 августа объявил об аренде игрока сборной Израиля.

4. «Матч ТВ» не будет показывать игры украинских команд, сообщил заместитель генерального продюсера канала Василий Конов. С трансляцией еврокубков проблем не ожидается, а вот по поводу показа Кубка мира по биатлону и лыжам «понимания нет». Кроме того, «Матч ТВ» подписал новый контракт с КХЛ о показе игр.

5. Форвард Кевин Дюрэнт остается в «Бруклине», главный тренер Стив Нэш и генменеджер Шон Маркс – тоже.

6. «Спартак» отказался от гостевой квоты по билетам на игру с «Факелом».

7. Российских гимнасток не допустили к участию в турнире Gracia Cup по требованию Федерации гимнастики Венгрии.

8. Представлен календарь группового раунда Фонбет Кубка России. «Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в 1-м туре 30 августа, «Зенит» и «Факел» – 31-го.

9. Трансферные новости. «Зенит» объявил о переходе защитника «Спартака» Шайхтдинова. «Челси» продал Эмерсона в «Вест Хэм» за 13+2 млн фунтов.

«Челси» сделал «Барсе» окончательное предложение по Обамеянгу – 20 млн евро без бонусов. «Лестер» тем временем отклонил третье предложение «синих» по Фофана на 70 млн фунтов с учетом бонусов. «Ювентус» арендует Аркадиуша Милика вместо Депая за 2 млн евро с правом выкупа за 8 млн. Другие новости можно почитать в ленте трансферного тега.

10. Тайсон Фьюри хочет получить за бой с Александром Усиком не менее 150 млн евро, утверждает The Sun.

11. Киевское «Динамо» сыграет в групповом раунде Лиги Европы. Команда вылетела из Лиги чемпионов от «Бенфики», уступив 0:2 и 0:3.

12. Лисандро Мартинес и Маркус Рэшфорд получили 9 из 10 за матч «МЮ» – «Ливерпуль» от Sky Sports, вышедший на 86-й минуте Роналду остался без оценки.

13. Камила Валиева заняла 3-е место в рейтинге топ-50 татар Москвы по версии «Бизнес Online», Кабаева – 19-я, Загитова – 24-я.

14. Усэйн Болт зарегистрирует свою победную позу в качестве товарного знака.

15. Мама мальчика с аутизмом, чей телефон разбил Криштиану Роналду, подаст на игрока в суд.

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Шмурнов о клубах РПЛ: «Это бизнес полубандитского типа. ЦСКА, «Динамо», «Локо» скоро превратятся в «Факел» – отхлынут возможности получать профит»

«Роналду – самый высокомерный человек, с которым я когда-либо говорила. Он называл меня Джеком и сказал, что не сделал ничего плохого». Мама мальчика, чей телефон разбил Криштиану, о звонке игрока

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