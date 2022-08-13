Мерсон предложил назначать бывших игроков судьями ВАР: «Это разумно, они понимают футбол. Миллион экс-футболистов сидит без работы»

предложил назначать бывших футболистов видеоассистентами арбитров.

«Есть миллион бывших футболистов, сидящих без работы. Мы говорим о многомиллионной футбольной индустрии.

Почему они не могут платить бывшим игрокам за то, чтобы они сидели и смотрели игру [в качестве ВАР]? Это разумно. Они понимают футбол. Они поймут, был ли толчок или нет.

Я не говорю, что люди, которые в футбол не играли, в этом не разбираются, вовсе нет. У команды могут быть проблемы с результатами, они не получают тот самый пенальти, и тренера увольняют», – заявил бывший игрок «Арсенала».