Майк Дин не будет работать главным судьей со следующего сезона. В АПЛ у него 553 игры и 114 удалений – больше всех с 2000 года

со следующего сезона перестанет работать главным судьей матчей АПЛ.

53-летний англичанин обратился в орган, руководящий деятельностью арбитров в Англии, с просьбой перевести его в статус постоянного видеоассистента рефери, освобожденного от полевой работы.

Дин в качестве главного судьи провел 553 матча чемпионата Англии с 2000 года и за это время показал футболистам 114 красных карточек. Оба показателя – рекордные за данный период.

По информации The Telegraph, Дин собирался уйти еще в конце прошлого сезона, но поддался на уговоры поработать, пока молодые судьи набираются опыта.

Судье АПЛ угрожали смертью. Он попросил не назначать его на следующий тур, за рефери заступился удаленный им игрок