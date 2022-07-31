Товарищеские матчи. «Барселона» обыграла «Нью-Йорк Ред Буллс», «Реал» против «Ювентуса»

Европейские клубы проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 31 июля, 02.00, «Ред Булл Арена Харрисон»
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Нью-Йорк Ред Буллс –
Sserwadda, Edelman, Ryan, Ofori, Mullings, Карлос, Мира, Лонг, Рейес, Нилис, Ндам, Толкин, Йервуд, Фернандес, Амайя, Нилис, Кларк, Морган, Лукиньяс, Кассерес, Барлоу, Клималя, Харпер.
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Барселона –
тер Стеген, Пенья, Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия, Альба, Пике, Бальде, Пьянич, Серджи Роберто, Кессиэ, Нико Гонсалес, Фати, Педри, Торре, Бускетс, де Йонг, Гави, Обамеянг, Депай, Левандовски, Дембеле, Рафинья.
- Удаление:
- Edelman (82).
- Дата проведения
- 31 июля, 05.00, «Роуз Боул»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль (Начо, 63), Алаба (Вальехо, 64), Милитао (Рюдигер, 46), Менди (Васкес, 64), Модрич (Тчуамени, 64), Кроос (Себальос, 64), Каземиро (Камавинга, 64), Вальверде (Асенсио, 64), Бензема (Родриго, 64), Винисиус Жуниор (Азар, 63).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.