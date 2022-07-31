Товарищеские матчи. «Барселона» обыграла «Нью-Йорк Ред Буллс», «Реал» против «Ювентуса»

Теги Ювентус МЛС Нью-Йорк Ред Буллс Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига товарищеские матчи (клубы) результаты Футбол

Европейские клубы проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона.

Товарищеские матчи

Нью-Йорк Ред Буллс США – Барселона Испания 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
31 июля, 02.00, «Ред Булл Арена Харрисон»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 40 Дембеле, 0:2 – 87 Депай.
Нью-Йорк Ред Буллс – Sserwadda, Edelman, Ryan, Ofori, Mullings, Карлос, Мира, Лонг, Рейес, Нилис, Ндам, Толкин, Йервуд, Фернандес, Амайя, Нилис, Кларк, Морган, Лукиньяс, Кассерес, Барлоу, Клималя, Харпер.
Барселонатер Стеген, Пенья, Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия, Альба, Пике, Бальде, Пьянич, Серджи Роберто, Кессиэ, Нико Гонсалес, Фати, Педри, Торре, Бускетс, де Йонг, Гави, Обамеянг, Депай, Левандовски, Дембеле, Рафинья.
Предупреждения:
Араухо (28), Кассерес (38), Пике (59), Mullings (62).
Удаление:
Edelman (82).

 

Реал Мадрид Испания – Ювентус Италия 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
31 июля, 05.00, «Роуз Боул»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 19, пенальти Бензема, 2:0 – 69 Асенсио.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль (Начо, 63), Алаба (Вальехо, 64), Милитао (Рюдигер, 46), Менди (Васкес, 64), Модрич (Тчуамени, 64), Кроос (Себальос, 64), Каземиро (Камавинга, 64), Вальверде (Асенсио, 64), Бензема (Родриго, 64), Винисиус Жуниор (Азар, 63).
Ювентус – Cudrig, Перин (Пинсольо, 70), Данило, Бонуччи (Гатти, 64), Бремер (Ругани, 70), Алекс Сандро (Пеллегрини, 70), Локателли, Закария, Фаджоли (Ровелла, 64), Ди Мария (Куадрадо, 46), Кин, Влахович (Аке, 64; Соуле, 70).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные