Защитник «Сочи» Дркушич о бане российских клубов: «Надеюсь, уже в следующем году сыграем в еврокубках»

Защитник высказался об отстранении российских клубов от участия в еврокубках.

«Мы очень хотели сыграть в еврокубках. В прошлом сезоне все футболисты «Сочи» усердно работали, чтобы достичь этого. Каждый игрок мечтает об этом.

Конечно, это неприятно, но мы должны понимать всю сложившуюся ситуацию. Нам нужно продолжать делать свою работу. Вот и все. Надеемся, что сможем повторить этот результат [второе место] в новом сезоне.

Честно, даже не знаю, когда Россию вернут в еврокубки. Надеюсь, что уже в следующем году мы сможем сыграть там. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал Дркушич.