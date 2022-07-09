«Брентфорд» за 22 млн евро купил 20-летнего защитника сборной Шотландии Хики у «Болоньи»

Теги премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Болонья Брентфорд Аарон Хики Футбол

«Брентфорд» купил у «Болоньи» молодого защитника Аарона Хики.

Английский клуб подписал с левым защитником сборной Шотландии контракт сроком на 4 года.

По данным Фабрицио Романо, «Брентфорд» заплатил 22 млн евро с учетом бонусов за 20-летнего игрока.

Хики дебютировал за сборную Шотландии в матче квалификации ЧМ-2022 против Украины (1:3). Всего у него 4 матча за национальную команду. Также он выступал за сборную Шотландии U17.

Фото: сайт «Брентфорда»

В минувшем сезоне Аарон провел 36 матчей в Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативный пас. Его статистика доступна здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные