Душан Влахович: «Отождествляю себя с ДНК «Ювентуса». Здесь ты никогда не сдаешься, все время сражаешься, идешь на жертвы»

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Душан Влахович объяснил свое решение перейти в «Ювентус»

«Может, мой агент знает [о предложении «Арсенала»], но я никогда ни с кем не говорил об этом. 

У меня на уме был только один клуб, потому что «Ювентус» – это «Ювентус». Больше мне нечего сказать. И теперь для меня большая честь носить эту футболку. Каждый раз, когда я ее надеваю, это невероятно.

Я определенно отождествляю себя с их ДНК. Идентичность «Ювентуса» совпадает с моей индивидуальностью. Когда ты приходишь сюда, ты никогда не сдаешься, ты все время сражаешься, идешь на жертвы. Это определенно было то, что я искал», – сказал нападающий туринцев The Telegraph. 

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