Вест Хэм – Манчестер Сити прогноз на матч 15 мая 37-го тура АПЛ 2021/2022, прогноз на футбольный матч

В рамках 37-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» проведет последний гостевой матч сезона. В Лондоне на поле стадиона «Лондон Стэдиум» пройдет матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Начало встречи в 16:00 по московскому времени. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор.

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Гости ожидаемо получили статус главного фаворита матча. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие котировки на основной исход и результативность встречи:

7,80 на победу «Вест Хэма»;

5,30 на ничью;

1,41 на победу «Манчестер Сити»;

2,41 на ТМ2,5;

1,54 на ТБ2,5.

В игре первого круга победу праздновали «горожане» со счетом 2:1. Еще один матч в сезоне пришелся на игру в Кубке английской лиги. «Молотобойцы» сыграли 0:0 в основное время, но в серии пенальти были сильнее 5:3.

«Вест Хэм»

«Вест Хэму» осталось набрать одно очко, чтобы гарантировать седьмое место в чемпионате, которое команда пока удерживает. У «молотобойцев» есть все шансы подняться выше и сыграть не в Лиге Конференций, а в Лиге Европы в следующем сезоне. «Вест Хэм» отстает от «Манчестер Юнайтед» на три очка, но имеет один матч в запасе и лучшую разницу голов. В чемпионате 57:46 в 36 играх. Выше шестого места столичный клуб уже не поднимется. В последнем туре АПЛ «Вест Хэм» обыграл «Норвич» 4:0 в гостях, что позволило прервать серию из четырех игр без побед: три поражения и ничья.

У «Вест Хэма» 5 поражений в 10-ти официальных матчах. До победы над «Норвичем» были четыре поражения: два дома и два в гостях. В оставшихся пяти встречах 3 победы и 2 ничьи. Средняя результативность команды 1,3 гола. В половине матче команды забили 3 и более гола. Обе команды отличились в 5 матчах, все игры на домашней арене «Вест Хэма». Результаты «молотобойцев» в 10-ти домашних играх лучше. У столичного клуба 5 побед, 3 ничьи и 2 поражения. Средняя результативность клуба 1,3 гола. В 7 из 10 матчей отличились обе команды, включая пять крайних игр. 6 из 10 встреч завершились с двумя и менее голами.

Дисквалифицированных на матч 37-го тура АПЛ нет. В лазарете команды только защитник Анджело Огбонна. Итальянец пропустит остаток сезона.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не проигрывает в АПЛ с 19 февраля, когда на домашней арене уступил «Тоттенхэму» 2:3. 2 из 3 поражений в чемпионате пришлись на домашние игры. По игре в гостях «горожане» на первом месте в чемпионате. Подопечные Пепа Гвардиолы набрали 45 очков в гостевых играх, что на 5 больше, чем у «Челси» с «Ливерпулем», которые делят 2-3 место. Всего в чемпионате у «горожан» 89 очков. «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на три балла. Победа над «Вест Хэмом» заметно увеличит шансы МС на чемпионство, так как при равенстве очков у «горожан» будет преимущество по разнице мячей. В чемпионате разница голов 94:22 (+72). У «Ливерпуля» разница +65.

У «Манчестер Сити» высокая результативность в последних встречах. В 10-ти крайних официальных играх «горожане» забивают по 3,1 гола за матч. В двух крайних играх «горожане» забили по 5 голов. Всего в 10-ти матчах 6 побед, 2 ничьи и 2 поражения. Разница голов 31:13. Один из 10 матчей завершился со счетом 0:0, в остальных 9 играх было забито три и более гола. В 6 встречах прошла ставка на обмен голами. В 10-ти гостевых встречах у «горожан» скромнее результативность — 2,4 гола за матч. В половине игр прошла ставка на ТБ2,5, включая три крайние гостевые игры.

В лазарете команды не травмированных футболистов. Нет дисквалифицированных.

Прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

Матч 37-го тура АПЛ станет 100 для команд в рамках чемпионата Англии по футболу. По победам лидирует «Манчестер Сити» 51:32. Еще 16 встреч завершились вничью. Разница голов 170:138. Средняя результативность игр 3,1 гола за матч. Команды не играют вничью в 10-ти крайних играх турнира: 9 побед МС и 1 победа «Вест Хэма». На домашней арене «Вест Хэм» выиграл 1 матч, 3 раза сыграл вничью и проиграл 6 встреч. В текущем сезоне «молотобойцы» обыграли «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Челси».

«Вест Хэм» прервал серию неудачных матчей и подходит к домашней игре в хорошей форме. «Манчестер Сити» стремится к защите чемпионского титула. В пяти крайних играх атака «горожан» забила 22 мяча. Хозяевам будет сложно остановить набравший ход «Манчестер Сити», для которого победа в АПЛ остается единственной возможностью взять трофей в сезоне 2021/2022. Ставка на матч: «обе забьют — да» с коэффициентом 1,81 по линии букмекерской конторы «Лига Ставок» или ТБ2,5 с коэффициентом 1,54. На ТБ2,5 завершились 7 из 8 личных встреч «Вест Хэма» на домашней арене. Комбинированная ставка «обе забьют — да» плюс ТБ2,5 идет за 1,98.

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Где смотреть Вест Хэм – Ман Сити