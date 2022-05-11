У Бакаева 2 гола за «Спартак» в 3 матчах Кубка России. В чемпионате забитых мячей нет

Хавбек «Спартака» забил во втором подряд матче в БЕТСИТИ Кубке России.

Сегодня полузащитник отметился голом на 56-й минуте полуфинальной игры с (2:0, второй тайм). 20 апреля он поразил ворота ЦСКА (1:0).

За три игры в нынешнем розыгрыше Кубка России 25-летний футболист забил два гола. Примечательно, что в текущем чемпионате России он пока не забивал, но отдал 5 голевых передач за 24 матча.

Подробно со статистикой выступлений Бакаева можно ознакомиться здесь.

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