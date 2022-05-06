Видеообзор матча «Рейнджерс» – «Лейпциг»: смотрите повторы всех 4 голов и ярких моментов

«РБ Лейпциг» проиграл «Рейнджерс» (1:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.
Шотландцы повели 2:0 еще в первом тайме благодаря голам Джеймса Тавернье и Глена Камара. Кристофер Нкунку во второй половине встречи тайме подарил «Лейпцигу» шанс на овертайм, однако гол Джона Ландстрема на 80-й минуте решил исход противостояния.
Шотландский клуб вышел в финал турнира, команда тренера Доменико Тедеско вылетела.
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