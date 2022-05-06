Видеообзор матча «Рейнджерс» – «Лейпциг»: смотрите повторы всех 4 голов и ярких моментов

Теги высшая лига Шотландия Рейнджерс бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Джеймс Тавернье Джон Ландстрем РБ Лейпциг Глен Камара Кристофер Нкунку Доменико Тедеско Футбол

«РБ Лейпциг» проиграл «Рейнджерс» (1:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Шотландцы повели 2:0 еще в первом тайме благодаря голам Джеймса Тавернье и Глена КамараКристофер Нкунку во второй половине встречи тайме подарил «Лейпцигу» шанс на овертайм, однако гол Джона Ландстрема на 80-й минуте решил исход противостояния.

Шотландский клуб вышел в финал турнира, команда тренера Доменико Тедеско вылетела. 

Смотрите видео всех голов и ярких моментов игры👇

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные