Видеообзор матча «Рейнджерс» – «Лейпциг»: смотрите повторы всех 4 голов и ярких моментов

проиграл (1:3) в ответном матче 1/2 финала .

Шотландцы повели 2:0 еще в первом тайме благодаря голам и . во второй половине встречи тайме подарил «Лейпцигу» шанс на овертайм, однако гол на 80-й минуте решил исход противостояния.

Шотландский клуб вышел в финал турнира, команда тренера вылетела.

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