Айнтрахт – Вест Хэм 05.05.2022 Лига Европы, прогноз на футбольный матч

Исторический момент приближается, и речь идет не просто о финале Лиги Европы. Речь идет о том, что впервые за долгие годы одна команда точно получит шанс взять трофей еврокубкового масштаба. 5 мая 2022 года во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Дойче Парк Банк» сойдутся «Айнтрахт», хозяин арены, и «Вест Хэм» из Лондона. На карту для этих команд будет поставлено все: в первом матче «Айнтрахт» победил 2:1, но исход этой схватки еще не ясен.

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Айнтрахт

Напомним кратко путь «красных орлов» к полуфиналу. Они вышли из группы с первого места, не потерпев ни одного поражения: обставлены «Олимпиакос», «Фенербахче» и «Антверпен». В одной восьмой финала был подбит «Бетис»: в гостях победа 2:1, дома ничья 1:1. В четвертьфинальном противостоянии в первом матче дома удалось сыграть вничью с «Барселоной» 1:1, а в гостях на «Камп Ноу» случилась самая настоящая фантасмагория: «Айнтрахт» вплоть до компенсированного времени лидировал 3:0, но «Барса» свои два гола забила, прежде чем гордо покинуть турнир.

В первом полуфинале не сыграл Эрик Ндика, который на 11-й (!) компенсированной минуте свалил Люка де Йонга, влетев ему рукой в шею, за что был удален на оставшиеся мгновения встречи. Но волновало ли это «Айнтрахт», который выиграл первый раунд со счетом 2:1, забив на первой же минуте усилиями Ансгара Кнауфа и вырвав победу благодаря Даити Камара во втором тайме? Однозначно нет. Сейчас вся ставка будет делаться только на этот матч.

А все потому, что в Бундеслиге «Айнтрахт» плетется на 10-м месте. В Бундеслиге, в которой спектакль фактически окончился и в которой пока идут сражения за турнирные строчки местного значения. На момент написания этого текста не сыгран матч против «Байера», но что он вообще изменит? До еврокубковой зоны колоссальные 11 очков, осталось играть еще два тура, а это значит, что минимум год «орлов» не увидят в еврокубках. Если только они не сломят «Вест Хэм» и не разберутся в финале либо с «Рейнджерс», либо с «Лейпцигом» (тогда им и Лигу чемпионов откроют автоматически). А Оливер Гласснер имеет все шансы этого добиться.

Вест Хэм

В отличие от своего немецкого визави, «Вест Хэм» еще может вернуться в следующем сезоне в еврокубки, если не будет транжирить очки и сбросит висящих на хвосте «Вулвз» (они же «Вулверхэмптон»). Сейчас в их активе 52 очка и 7-е место: на три очка больше у «МЮ», на столько же меньше у «Вулвз». Но ситуация осложняется тем, что 1 мая в личной встрече «молотобойцы» проиграли «Арсеналу» и сами завалили себе дорогу в еврокубки. А ведь не так давно «молотобойцам» пророчили прорыв в Лигу чемпионов…

Впрочем, давайте лучше вспомним, с чем подошла команда Дэвида Мойеса к полуфинальному противостоянию. Они тоже выиграли свою группу, опередив «Динамо» из Загреба, «Рапид» и «Генк». На стадии 1/8 финала им достался соперник, от которого в прошлые годы все бы дрожали – «Севилья». Но если в первом матче короли Лиги Европы выиграли 1:0, то в ответной встрече «молотобойцы» вышибли их, победив 2:0 и преподнеся еще одну сенсацию еврокубков (хотя и не такую масштабную, какую преподнес их противник с «Барселоной»). В четвертьфинале в первом матче была ничья против «Лиона» 1:1, а в ответной встрече французский клуб был нещадно бит 3:0.

Первую полуфинальную встречу «Вест Хэм» провел дома и проиграл 1:2, в его составе отличился Майкл Антонио, который сравнял счет после быстрого гола немецкого клуба. Однако удержать ничью команда не смогла, пропустив в начале второго тайма второй мяч, а в самом конце игры мяч предательски попал в перекладину после удара Джарреда Боуэна, лишив лондонцев надежды спасти матч.

Прогноз

Коэффициенты на эту встречу предлагает БК Лига Ставок. И сразу начнем с анализа исходов: фаворитом на победу во всем противостоянии является «Айнтрахт» с кэфом 1.26, в то время как на победу по сумме двух встреч «Вест Хэма» дается кэф 3.75. Что касается исхода именно ответного матча в основное время, то здесь опять же преимущество за «Айнтрахтом», хоть и небольшое (кэф 2.44 на его победу): на победу «Вест Хэма» можно поставить с кэфом 2.85, а на ничью 3.4 (в таком случае «Айнтрахт» идет дальше, как уже ясно). Возможно, что овертайма не будет (кэф 1.18 на то, что победитель двухматчевого поединка определится за 90 минут и кэф 4.3 на то, что придется переходить в овертайм). Ну а серия пенальти еще менее вероятна: кэф 1.06 на то, что до нее дело не дойдет, и кэф 7.2 на то, что придется бить 11-метровые и испытывать судьбу.

Немножко углубимся в плане исходов и поговорим о том, кто именно и с какой вероятностью может выйти в финал. Кэф на то, что в основное время победит «Айнтрахт», составляет 1.38, а кэф на то, что «Вест Хэм» выиграет с разницей минимум в два мяча (столько им нужно), составляет 5.6. Еще более фантастический вариант – овертайм: кэф на победу команды Оливера Гласнера в дополнительные 30 минут составляет 5.02, а вот аналогичный кэф на успех Дэвида Мойеса и вовсе достигает 17.0. По серии пенальти шансы команд равны и оцениваются цифрой 17.0.

Немножко сдвинемся к тоталу: из оптимальных коэффициентов можно выбрать кэф 1.88 на тотал больше 2.5 или кэф 1.85 на тотал меньше 2.5. Остальные кэфы кажутся слишком крупными или слишком маленькими. Если привязать тотал к исходу, то в качестве вариантов можно остановиться на победах «Айнтрахта» в основное время с тоталом больше 1.5 (кэф 2.95) или 2.5 (кэф 3.8). Из ничейных результатов наиболее реалистичной кажется ничья с тоталом меньше 2.5 (кэф 4.3). На победу «Вест Хэма» с тоталом больше 1.5 кэф достигает уровня 3.55, что уже само по себе почти нереалистично.

И коротко по форам. Здесь есть четыре варианта форы в основное время матча: минусовая фора «Айнтрахта» (-1.5) с кэфом 4.25, его же нулевая фора (0) с кэфом 1.73, плюсовая фора «Вест Хэма» (+1.5) с кэфом 1.17 и его же нулевая фора (0) с кэфом 2.03.

Рекомендуемая ставка:

Тотал больше 2.5 (кэф 1.88)

Сухие цифры статистики говорят, что «Вест Хэм» последний еврокубковый трофей выиграл в 1999 году, но то был Кубок Интертото, который ныне канул в лету. Кубок обладателей Кубков УЕФА (один из предшественников Лиги Европы) покорялся ему в 1965 году, а в 1976 году клуб дошел до финала того же турнира.

У «Айнтрахта» история еврокубков немного другая. В его активе есть победа в Кубке УЕФА 1980 года и даже финал Кубка европейских чемпионов 1960 года. А упомянутый выше Кубок Интертото он выиграл только один раз, и то в сезоне 1966/1967. Как видим, обе команды истосковались по еврокубковым трофеям.

Кто в этот раз выйдет победителем двухматчевого поединка, сказать трудно. И та, и другая команды достойны финала. Можно даже сказать, что здесь скрытый финал. Но предсказывать победителя двух встреч мы не решимся. А поставим на тотал: «Айнтрахт» не захочет отбиваться в обороне, чтобы потом не утруждать себя 30 лишними минутами. Да и «Вест Хэму» придется идти вперед большими силами, чтобы получить свой шанс (возможно, что они выбьют себе 30 минут дополнительного времени).

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Где смотреть Айнтрахт – Вест Хэм