Ван Дейк о сопернике в финале ЛЧ: «Ливерпулю» не важно, с кем играть. Но будет очень трудно»

Вирджил ван Дейк рассказал, с кем бы хотел сыграть в финале чемпионов.

Защитник поделился мнением после матчей 1/2 финала с «Вильярреалом» (2:0, 3:2).

«Нам совершенно не важно [с кем играть в финале]. С кем бы ни пришлось играть, это будет очень трудное испытание. Мы знаем «Сити» как облупленных, они тоже хорошо нас знают. Хорошо знаем, как интенсивно проходят наши матчи.

«Реал» есть . У них лучший нападающий [Бензема] в мире прямо сейчас. Посмотрим, каким будет результат», – сказал ван Дейк.

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