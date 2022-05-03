Кевин де Брюйне: «Победа в ЛЧ может изменить представление о «Манчестер Сити»

Кевин де Брюйне считает, что победа в изменит представление о .

Английский клуб 4 мая проведет ответный полуфинальный матч турнира против «Реала» (4:3 – первая игра).

«Я думаю, что это может изменить представление [о команде]. Как игроки мы хотим выигрывать титулы, а трофей Лиги чемпионов – не исключение.

То, что на протяжении многих лет мы боролись за этот титул и добирались до решающих стадий, говорит о том, что у нас все хорошо.

Это еврокубковый турнир, здесь высокий уровень, поэтому выиграть очень сложно.

Но мы хорошо выступали, если оглянуться назад. Мы еще не выигрывали Лигу чемпионов, но победа может изменить этот небольшой нарратив», – сказал полузащитник «горожан».