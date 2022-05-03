«Интер» хорош в Италии, но в еврокубках может выигрывать 1 матч из 100». Сакки про слова о том, что футбол «нерадзурри» застрял в 60-х

объяснил свои слова о том, что футбол «Интера» застрял в 1960-х.

«Может, я плохо выразился, или меня неправильно поняли.

показывает хороший футбол внутри страны, но на континентальном уровне они не выигрывают или могут выиграть только один матч из 100. Без прессинга и без доминирования в игре твои возможности ограничены.

Мы должны быть оптимистами, а команда, которой всегда приходится отыгрываться, не может быть оптимистичной», – написал бывший тренер «Милана» в La Gazzetta dello Sport.