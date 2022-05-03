«Интер» хорош в Италии, но в еврокубках может выигрывать 1 матч из 100». Сакки про слова о том, что футбол «нерадзурри» застрял в 60-х

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Арриго Сакки объяснил свои слова о том, что футбол «Интера» застрял в 1960-х

«Может, я плохо выразился, или меня неправильно поняли. 

«Интер» показывает хороший футбол внутри страны, но на континентальном уровне они не выигрывают или могут выиграть только один матч из 100. Без прессинга и без доминирования в игре твои возможности ограничены. 

Мы должны быть оптимистами, а команда, которой всегда приходится отыгрываться, не может быть оптимистичной», – написал бывший тренер «Милана» в La Gazzetta dello Sport. 

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